Dit is de Novitec N-Largo 488 Spider

De Spider kan nu ook zo'n exotisch bodykit worden aangemeten.

De N-Largo pakketjes van Novitec zijn nu niet bepaald subtiel te noemen. Toch zien mensen er wat in. Er is zelfs een Nederlander met een Ferrari F12 N-Largo S. Ook de 488 is verkrijgbaar met zo’n bruut bodykit. Eerder toonde Novitec al de 488 GTB in N-Largo-trim en nu is de 488 Spider aan de beurt.

Met deze tuning krijgt de Spider onder andere een nieuwe front splitter, zijskirts en een diffuser waar je U tegen zegt. Een carbon spoilertje en smoked achterlichten konden natuurlijk niet ontbreken. Als klap op de vuurpijl een nieuw setje velgen, uiteraard geheel in lijn met de rest van de auto.

De 488 is een serieus snelle supercar. Met de N-Largo tuning kan de Spider echter nóg sneller worden gemaakt. Novitec biedt een upgrade naar 772 pk (+102) en 892 (+132) Nm koppel. Een sprint naar de honderd duurt slechts 2,8 seconden en de Ferrari gaat door tot maar liefst 342 km/u. De bodykit kan in samenwerking met Novitec naar eigen smaak worden gepersonaliseerd.