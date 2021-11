Zeldzaam en bloedsnel, de nieuwe Novitec N-Largo

Wie weet komen we de nieuwe Novitec N-Largo ooit op Nederlands kenteken tegen.

Het is namelijk zo dat je steeds vaker spulletjes van Novitec aantreft op Ferrari’s in ons land. Het Duitse merk valt in de smaak, zo blijkt. Een N-Largo op Nederlands kenteken zal ook niet de eerste zijn en dus is deze nieuwe Novitec zo gek nog niet. Mocht een rijke Nederlander naar aanleiding van dit nieuws denken, goh doe mij er maar eentje. Dan moet deze persoon snel bij de knoppen zitten. De supercar is hot stuff.

Novitec bouwt slechts 15 exemplaren van de nieuwe N-Largo. En ze hebben vermoedelijk allemaal binnen no time een bestemming. Deze N-Largo is gebaseerd op de Ferrari F8 Spider. Eerder was er al een coupé, waar eveneens 15 stuks van bestaan. Dit model was binnen enkele dagen uitverkocht. Dat zal met deze Spider ongetwijfeld niet anders zijn.

Je moet wel ruimte hebben in je garage voor deze breedbekkikker. De nieuwe Novitec N-largo heeft nu een kont van 211 cm in vergelijking met een gewone F8 Spider. Naast de bodykit is de Italiaan voorzien van 21- en 22-inch Vossen wielen. Als kers op de slagroomtaart is de geblazen achtcilinder gekieteld.

De 3.9-liter grote V8 levert nu 818 pk en 903 Nm koppel, wat de achterwielaangedreven Ferrari echt bloedsnel maakt. 0-100 km/u is gedaan in 2,6 seconden. Het sprintje naar 200 km/u is in slechts 7,7 seconden gedaan. De topsnelheid ligt boven 340 km/u. Durf dat maar eens aan met het dak open.

De tuner weet goed de aandacht te trekken met de auto op de foto’s. Het paars in combinatie met al dat carbon is moeilijk te missen.