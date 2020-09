Overheid maakt auto's in 2021 'per ongeluk' nog duurder - Autoblog.nl

De bpm-tarieven zijn iets aangescherpt voor 2021, maar dat is het ergste nog niet.

Bpm: het is voor sommigen wellicht een gevoelig onderwerp, maar we gaan het er toch over hebben. Gisteren was het de derde dinsdag van september, dus er werd van alles gepresenteerd. Daarbij waren ook wat nieuwe regels omtrent de bpm.

Uitstoot

Heel schokkend leken deze wijzigingen in eerste instantie niet te zijn. Het ging vooral om grenzen van de CO2-uitstoot die zo’n vijf tot acht gram lager uitvielen, afhankelijk van de categorie. Ja, de bpm zal hierdoor vanaf 2021 weer een stukje hoger uitvallen, maar het gaat ook weer niet om hele grote bedragen.

Moment

De BOVAG trekt nu echter aan de bel omdat er ook nog iets anders aan de hand is. Dit heeft te maken met het moment waarop de hoogte van de bpm bepaald wordt. Dit wordt volgend jaar verschoven, waardoor het samenvalt met het moment van de eerste registratie. Deze aanpassing zal per 1 juli 2021 ingaan of anders per 1 januari 2022.

Consequenties

Dit lijkt misschien niet heel bijzonder, maar toch kan dit grote consequenties hebben. Tot op heden betaalde je namelijk geen btw over de bpm. De belastingdienst ziet dat namelijk als een doorlopende post voor het autobedrijf. Als het moment echter doorgeschoven wordt naar het moment van registratie is dat niet meer het geval.

Btw over bpm

Dat zou beteken dat er ook btw over de bpm moet worden betaald. Volgens de BOVAG betekent dit dat een benzineauto gemiddeld €1.000 duurder wordt en een dieselauto €2.000 duurder. Bij campers zou het zelfs gaan om bedragen van €10.000. Volgens de BOVAG is er geen kwade opzet in het spel, maar gaat het om een “onbedoeld effect.”

Of het inderdaad een onbedoeld effect of toch een slinkse manier om extra belasting binnen te harken gaan we binnenkort zien. In het eerste geval zal de overheid er namelijk geen problemen mee moeten hebben om dit ‘neveneffect’ ongedaan te maken.

Foto: Ford Mustang V6, waar 88K bpm voor afgetikt is, gespot door @toyotafortuner