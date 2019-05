Officieel: de extreem snelle Ferrari SF90 Stradale

We hebben alle info én afbeeldingen.

Dankzij het internet verspreid het nieuws zich supersnel. Het gonsde al langer van de geruchten dat Ferrari met een hybride sportwagen op de proppen zou komen. Ferrari heeft lange tijd tot geruchten weten te houden. Tot vandaag, want de eerste foto’s lekten al voortijdig op het internet.

Nu is het moment dan eindelijk daar: de Ferrari SF90 Stradale is onder ons. SF90 is de naam van de Formule 1 auto waarmee Sebastian Vettel en Charles Leclerc punten halen in het F1-kampioenschap. Helaas moeten we dat zo brengen, want ondanks de toegeschreven favorietenrol is Mercedes schier ongenaakbaar.

Enfin, terug naar de SF90 Stradale. Normaal gesproken staat ‘Stradale’ voor de straatversie van de racer. Dat is in dit geval dus niet zo. Ook is het niet zo dat er werkelijk Formule 1 techniek te vinden is in de auto, zoals bij Mercedes-AMG Project One wél het geval is. Volgens de Italianen is het chassis compleet nieuw. We zullen de F8 Tributo en deze SF90 in een later stadium uitgebreid met elkaar vergelijken.

Dat de auto enigszins lijkt op de F8 Tributo is overigens geen schande, want de auto ziet er strak uit, alhoewel smaken natuurlijk kunnen verschillen. Aan de achterkant vallen de achterlichten op, die níet rond zijn. Dat zal voor velen wennen zijn, maar het is nog altijd onmiskenbaar een Ferrari. Ferrari is daarmee overigens niet de enige die overstag is gegaan, ook de Corvette ging van jarenlang ronde achterlichten over naar vierkantere items.

Dan de techniek, want die is werkelijk om van te smullen. In het midden vinden we een doorontwikkeling van de bekende V8 van Ferrari, nu 4 liter groot. De V8 levert 780 pk en 800 Nm. Deze wordt bijgestaan door drie elektrische motoren. Het totaalvermogen bedraagt maar liefst 1.000 pk! Dit vermogen is alleen beschikbaar in de zogenoemde ‘Qualify-mode’, net als de Formule 1 auto’s. Het is in elk geval voldoende om in 2,5 seconden naar de 100 km/u te sprinten, mede dankzij de vierwielaandrijving, beide voorwielen worden namelijk elk aangedreven door een elektromotor.

Maar er zijn meer prestaties. Van 0-200 km/u sprinten is namelijk al in 6,7 seconden achter de rug. De topsnelheid van 340 km/u is niet slecht maar onwillekeurig verwacht je meer van een auto met 1.000 pk. De Bugatti Veyron wist met 1.001 pk meer dan 407 km/u te halen. Dat kan onmogelijk door die ene pk komen.

Nu we het toch over de Veyron hebben, qua gewicht wint de Ferrari SF90 Stradale het met gemak. De kersverse Ferrari Hybride weegt namelijk slechts 1.570 kg. Althans, de ‘gewone’ SF90 Stradale. Je kunt namelijk het Assetto Fiorano pakket bestellen. Dan krijg items als een titanium uitlaat, carbon deuren en straffere schokdempers. Deze variant weegt 1.540 kg. Een beetje het ‘Weissach Package’ van Ferrari dus.

Voor de zakelijke rijders onder ons: ja, de SF90 Stradale is een heuse plug-in hybride. Je kan de auto dus thuis en op kantoor aan de lader zetten. Op een volle (7,9 kWh grote) accu kun je 25 km ver komen. Het is mogelijk om 135 km/u te rijden, puur op de elektromotoren. De Ferrari SF90 staat in 2020 bij de betere Ferrari dealer.