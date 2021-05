Mansory pakt de Ferrari Portofino aan - Autoblog.nl

En deze Mansory Ferrari Portofino heeft een dak dat volledig uit carbonfiber bestaat.

Ferrari is een merk dat het traditioneel goed doet bij de meeste mensen. De combinatie van looks, power, snelheid en vanwege de hoge prijs ook exclusiviteit zorgt ervoor dat de Italiaanse raspaardjes door veel mensen enorm begeerd worden. Ook de instapper, de Portofino. Maar er zijn altijd mensen die een ‘gewone’ Ferrari niet exclusief genoeg vinden en daarom aankloppen bij een tuner, in dit geval bij Mansory.

Carbon, carbon en nog eens carbon

De Duitse tuner heeft zich niet ingehouden en vooral niet met het plaatsen van carbon delen op de carrosserie. Ik noem een spoiler(tje), luchtroosters, sideskirts, F1-style flaps, het kan niet op. Maar het meest trots zijn ze op de cabriokap van de Portofino. Waar Ferrari deze normaal van staal maakt, heeft Mansory het hele geval nu gemaakt van, je raadt het al, carbon. En al is dat dak nu gemaakt van een veel lichter materiaal, je kunt hem nog altijd bedienen tijdens het rijden.

Motorisch is er ook het een en ander gedaan

Normaal gesproken is de Ferrari Portofino al geen stakker met z’n 620 pk, maar de heren tuners van Mansory vonden dat toch wat te magertjes. Een potje re-mappen en een ander uitlaatsysteem resulteert erin dat er nu 720 briesende paarden in het vooronder galopperen. 100 meer dan standaard, indrukwekkend. Daarmee gaat hij nu in 3 seconden rond naar de 100 en is de top op 334 komen te liggen. Standaard was dat 3,4 seconden en 320. Om dat vermogen een beetje op de weg te krijgen en te houden (en dat kan met 720 pk best lastig zijn) zijn ook het onderstel en de remmen aangepakt.

Interieur

Met de buitenkant alleen ben je er natuurlijk niet, nee, ook het interieur van de Ferrari moet eraan geloven. Hier is het vooral zwart en geel dat de klok slaat en er is veelvuldig gebruik gemaakt van leer en van… carbon. Wie had dat gedacht. Geinig detail, het enige in een afwijkende kleur zijn de drie knoppen waar je in ouderwetse auto’s de versnellingspook zou vinden. Die zijn uitgevoerd in rood-wit-groen. Dat zijn natuurlijk de kleuren van de Italiaanse vlag, maar óók die van de Iraanse. Dat zit zo, de oprichter van Mansory is half Iraans. Dat je het maar even weet.

Wat kost dat nou?

Dat is een goede vraag zeg. Alleen kan ik die voorlopig nog niet beantwoorden, er is nog geen prijs bekendgemaakt. Maar wat ik wel voor je heb, is wat extra info over deze Ferrari Portofino en die staat op de site van Mansory. Kun je ook meteen een paar leuke sweaters kopen.