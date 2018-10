Dit is de opgelapte Mercedes van Playboy-baas Hefner

De zespersoons auto is weer helemaal het mannetje.

Tot de collectie auto’s van Playboy-oprichter Hugh Hefner behoorde ooit deze Mercedes 600 Pullman. De auto werd tientallen jaren geleden door de in vorig jaar september overleden oprichter gebruikt als vervoersmiddel van A naar B in Los Angeles, Californië. In de 6,24 meter lange limo konden zes personen plaatsnemen. Het imago van Hefner kennende zullen de stoelen van de Mercedes niet vaak leeg zijn gebleven.

De 600 Pullman werd in 1967 geregistreerd op naam van zijn bedrijf, HMH Publishing Company. Op dit moment is de auto in het bezit van een groot Amerikaans hotelketen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Mercedes in de Verenigde Staten gerestaureerd zou worden, maar in het land ontbrak expertise om de auto tot in de puntjes op te lappen. Hier kwam Kienle Automobiltechnik in beeld. De specialisten uit Heimerdingen, Duitsland kregen de taak om de Pullman te restaureren.

Zo gezegd, zo gedaan. Na 4.000 manuren ziet de ‘Hefner 600’ er weer uit alsof het 1967 is. Onder de kap van de Mercedes schuilt een 6.3 liter grote V8. Het blok levert 250 pk en brengt het enorme slagschip in 9,3 seconden naar honderd kilometer per uur. De top ligt op 205 km/u. Vorig jaar, op 27 september, kwam Hugh Hefner op 91-jarige leeftijd te overlijden. Hij ligt begraven naast Marilyn Monroe op een begraafplaats in Los Angeles.