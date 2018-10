Live! De Mercedes-AMG A 35 4MATIC in het echt

Vers van de beursvloer in Parijs.

De autoshow van Parijs is losgebarsten. Hoewel de Franse autobeurs dit jaar geen knaller van jewelste is, staan er toch een aantal interessante auto’s. Bijvoorbeeld deze Mercedes-AMG A 35 4MATIC, die ongelofelijk belangrijk voor Mercedes gaat zijn. Het succes van de A 45 AMG wordt voortgezet en Mercedes-AMG gaat zelfs in een voordeligere markt opereren met deze A 35.

Hoewel er nog geen prijs is bekendgemaakt, gaat dit zonder meer de goedkoopste nieuwe Mercedes-AMG worden die je straks kunt kopen. De A 35 4MATIC levert 306 pk en 400 Nm koppel uit een geblazen tweeliter viercilinder. Gekoppeld aan vierwielaandrijving, sprint de A 35 in 4,7 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 250 km/u.

Voor de lancering toonde Mercedes-AMG een spetterende kanariegele variant. In Parijs staat deze blauwe A 35, die een stukje ingetogener is. Volgend jaar januari is de nieuwe Mercedes-AMG bij de dealer te bewonderen. Naast deze A 35 komt er later ook nog een A 45, met om en nabij de 400 pk.