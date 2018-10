Hier tref je de meeste kuilen en scheldpartijen aan

Nee, het zijn niet onze buren van beneden.

Grappen over de Belgische wegen zijn zo oud als de wegen naar Rome, om maar even in het thema te blijven. Bij dit onderwerp ontspringen onze Belgische vrinden de dans, want voor de meeste kuilen in de wegen moet je toch echt in het Verenigd Koninkrijk zijn.

Volgens een recente studie komen Britse verkeersdeelnemers ongeveer om de vier kilometer een kuil in de weg tegen. Er deden 2.000 automobilisten mee aan het onderzoek. Het ging hier niet alleen over de omstandigheden op de weg, maar ook over het algemene gedrag in het verkeer. Geheel toepasselijk bij de Britten, kwam naar voren dat de gemiddelde verkeersdeelnemer daar 41 keer een scheldwoord gebruikt over een afstand van 160 kilometer. Toch leuke feitjes voor bij de koffiecorner.

Het onderzoek werd in opdracht van Hyundai uitgevoerd. 84 procent van de ondervraagden was niet op de hoogte van het feit dat het in het Verenigd Koninkrijk strafbaar is om andere verkeersdeelnemers uit te schelden. Voor uitschelden of het maken van boze gebaren staat een geldboete. Blimey!

Negen van de 10 volwassenen in het Verenigd Koninkrijk maakt geregeld achter het stuur een scheve opmerking. Ouders zijn het meest in controle, want 61 procent van de ondervraagden ouders zeggen niet te schelden in de auto als de kinderen meereizen. 45 procent zegt áls er een opmerking komt, dit een milde vorm is zoals ‘fudging hell’ of ‘what a plonker’. Die Britten..

De Zuid-Koreaanse autofabrikant nam dit onderzoek af in het kader van de Clean Driving Month. Verkeersdeelnemers worden gewezen op het gedrag in en op de Britse wegen. Men staat onder meer stil bij het taalgebruik in de auto, het verbeteren van het rijgedrag en wat de voordelen kunnen zijn van alternatieve brandstoffen.

Foto: met een Brabus G63 6×6 lach je om potholes