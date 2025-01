Dit is de Porsche 992 met het fraaiste interieur

Deze 992 is helemaal uitgevoerd in jaren ’70 stijl, met bruin leer, ruitjesbekleding én hout.

We hebben al wel eens vaker geklaagd over saaie Porsche-interieurs. Het interieur van een nieuwe Porsche heeft echt kleur nodig om interessant te zijn. Gelukkig is via het Sonderwunsch-programma alles mogelijk. Daar krijgen we nu een heel fraai voorbeeld van te zien.

Porsche Japan deelt foto’s van een bijzonder uitgevoerde 992 Carrera T. De klant is een Japanse modegoeroe die bekend staat als Poggy the Man. Hij had hele specifieke wensen, en daar is dus het Sonderwunsch-programma voor.

De kleding van Poggy is niet ons ding, maar als het gaat om auto’s samenstellen heeft hij toch echt smaak. Het interieur van deze 992 is werkelijk om te smullen. Dit is uitgevoerd in bruin leer, met een heerlijk vintage ruitjespatroon op de stoelen. Als kers op de taart is er houtafwerking op het dashboard en de achterkant van de stoelen.

Het jaren ’70-thema wordt doorgezet aan de buitenkant, die uitgevoerd is in Sepia Brown. Dat is de meest vintage kleur die je maar kunt bedenken. De chromen velgen en de velgen in Fuchs-stijl sluiten hier naadloos bij aan.

Deze uitvoering grenst aan perfectie, op één ding na… de striping. Hier zou Porsche moeten staan, maar door de ruitjes is dit nagenoeg onleesbaar. En die ruitjes zouden we sowieso lekker bewaren voor de bekleding. Dat zouden we de enige misser noemen van meneer Poggy.

Aangezien de beste man modeontwerper is, kunnen we binnenkort ook een speciale kledinglijn verwachten. Die zal geïnspireerd zijn op deze auto én de kledingstijl van Jackie Stewart. Reken dus op heel veel ruitjes.