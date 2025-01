G-Power kietelt BMW M2 op de goede manier

De motor kreeg een krachtkuur en G-Power heeft geprobeerd wat gewicht van de BMW M2 te snoepen.

De S58 tunen is net zo eenvoudig als een pindakaas smeren op je boterham. Tenminste, als je het aanbod tuners bekijkt die de M2/M3/M4 onder handen kunnen nemen krijg je wel dat idee. Aan dat lange lijstje kun je nu G-Power en de BMW M2 toevoegen.

De onlangs gelifte dikste 2 Serie is voorzien van een krachtkuurtje. Ook hebben de Duitsers de BMW 2 voorzien van allerlei carbon frutsels. Dat laatste is natuurlijk goed in het kader van gewichtsbesparing. Als je dan wil weten wat het scheelt ten opzichte van een standaard BMW M2. Ja dat weet ik niet hè. G-Power deelt geen cijfers over eventuele gewichtsbesparing met al deze koolstofvezel goodness.

Je komt in elk geval beter van z’n plek in vergelijking met een standaard M2. Dat komt omdat G-Power zijn naam eer aan heeft gedaan door de motor lekker onder handen te nemen. Het is niet zo extreem als die 2.000 pk sterke M2 van laatst, maar dit is dan ook wat meer bruikbaar voor alledag.

Het vermogen stijgt van 473 pk naar 690 pk en het koppel gaat van 600 Nm naar 840 Nm. Als je dan beseft dat de BMW M2 het slechts met achterwielaandrijving moet doen dan is dit ook wel genoeg. Je hebt een mooie zomerdag in combinatie met opgewarmd rubber nodig om al die pk’s überhaupt goed weg te kunnen zetten. Op deze 21 januari heb je er plat gezegd geen reet an. Maar het is wel leuk. We klagen niet.

Om het pakketje te verkopen aan de massa heeft G-Power twee varianten gemaakt van de BMW M2. Voor wie wil opvallen is er een oranje unit. Mag het wat gematigder dan is er ook nog een groene. Ach, echt gematigd is het sowieso niet. Met de nieuwe motorkap, spoiler, velgen en luchtuitlaten kun je niet bepaald spreken van enige subtiliteit.

Vanaf heden kunt u ook terecht bij G-Power voor het verbouwen van je BMW M2. Waarvan akte. Of heb je toch liever deze?