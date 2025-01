We laten ons niet meer oplichten door garagebedrijven

Of eigenlijk, we laten ons steeds iets minder oplichten door garagebedrijven. Wel correct blijven… We kopen steeds meer gereviseerde onderdelen in plaats van nieuwe spullen.

Kijk, wij snappen ook heus wel dat garagebedrijven ook hun geld moeten verdienen en dat het voor hen ook steeds duurder wordt om het hoofd boven water te houden. Maar het is ondertussen haast meer regel dan uitzondering dat de garagebedrijven hun klanten financieel helemaal uitkleden met hun belachelijke prijzen.

Een voorbeeldje uit eigen ervaring. Mijn zus had de linker buitenspiegel van het oude Opeltje van mijn moeder kapot gereden. Er zat een gat in de onderkant van de spiegel. Ze zijn bij twee garagebedrijven geweest om te inventariseren wat de kosten waren om dat te fiksen. En daar zakt je broek van af.

Beiden bedrijven riepen met droge ogen dat de volledige spiegel vervangen moest worden. Inclusief elektra en het glas. Samen met het arbeidsloon dat zou worden gerekend voor demontage en het later weer monteren, was de schade ruim 500 euro. Voor een spiegel van een 18 jaar oude Opel Astra.

Ik ben toen zelf maar aan de slag gegaan, heb een spiegel besteld op de sloop, heb het onderste plastic gedeelte daarvan voorzichtig losgemaakt, heb het op de beschadigde spiegel aan de auto gemonteerd en klaar was ik. 10 minuten werk en 35 euro voor de tweedehands spiegel. Dat scheelde dus 465 euro, laat dat even op je inwerken.

We laten ons niet oplichten door garagebedrijven

En ik ben blijkbaar niet de enige die zoiets heeft meegemaakt, want vandaag kwam ons een ronkend persbericht onder ogen waarin staat dat we steeds vaker tweedehands onderdelen kopen voor de auto, soms wel en soms niet gereviseerd.

In 2024 zag een toonaangevend bedrijf in gereviseerde onderdelen een stijging van bijna 25% ten opzichte van een jaar eerder. Logisch, want de prijsvoordelen kunnen oplopen tot makkelijk 80%. En het is gewoon fijn als je de slechte garagebedrijven een dikke middelvinger kunt geven als ze je weer eens proberen op te lichten.

Laten we hopen dat deze trend met gereviseerde onderdelen ervoor zorgt dat die slechte garagebedrijven stoppen met dit soort praktijken. Dan kunnen de goede bedrijven gewoon verdergaan waar ze mee bezig waren.

Daarom; steun elkaar en koop gereviseerde waar. Of zoiets.