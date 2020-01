Dít is de spectaculaire opening van Top Gear S28

Dat Clarkson, Hammond en May er niet meer zijn, betekent niet dat er geen spektakel meer te vinden is.





Als je vraagt aan mensen wat ze vinden van ‘het nieuwe Top Gear‘, zijn de meningen verdeeld. Ja, het reeds genoemde trio bracht het Britse autoprogramma op zijn hoogtepunt, maar sommige dingen blijven gewoon. Het enorme potje geld van de BBC bijvoorbeeld, dat is er nog steeds. Daarmee kun je gave dingen doen.

Eén van die dingen is het seizoen met een spektakel openen. Het officiële YouTube-kanaal van Top Gear liet zien dat ze precies dat hebben gedaan. De twee lijdende voorwerpen in deze stunt zijn een Rover Metro en Andrew ‘Freddie’ Flintoff. Laatstgenoemde, één van de nieuwe presentatoren, heeft met zijn sportervaring heftige dingen gedaan in zijn leven. Dit is wel even wat heftiger.

Bungeejumpen gebeurt vaak genoeg, maar het gebeurt minder vaak dat iemand niet zijn benen, maar een auto vastmaakt aan het elastische touw. De hele constructie wordt vastgehouden door een hijskraan en de locatie is een enorm hoge dam. Een groot spektakel, wat je eigenlijk niet moet lezen maar zien:

De gehele aflevering was gisteren te zien op BBC 2. Voor de mensen die hoogtevrees hebben: minder extreme dingen zoals cheap car challenges en Chris Harris die een nieuwe sportauto over het circuit blaast, die kun je ook terugvinden.

Overigens is bungeejumpen met een auto helemaal niet nieuw, sterker nog: Top Gear deed het al een keer. Maar dan met Stig en een formule 1-auto.