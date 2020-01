Chevy deed in ’80 al wat supercarbouwers 30 jaar later deden

Alleen was de Chevrolet-versie niet zo succesvol





De Porsche Panamera, de Aston Martin Rapide, bijna de Lamborghini Estoque. Een ruime tien jaar geleden lieten de drie autofabrikanten bijna gelijktijdig vierdeursauto’s zien. Alsof ze het zo met elkaar hadden afgesproken. De drie auto’s waren vrij vergelijkbaar: pak de designtaal van je sportwagens, plak er twee deuren extra aan en je hebt een nieuw model. Vooral de Rapide is hier goed in, voor een leek lijkt het net alsof er een DB9 rondrijdt.

Eind jaren zeventig had Chevrolet echter hetzelfde idee, alleen dan nog simpeler. Want waarom zou je een hele nieuwe auto ontwerpen, als je ook een bestaand model kan verlengen? Zo gezegd, zo gedaan. Samen met California Custom Coach pakten ze twee C3 Corvette’s, sneden deze doormidden en plakten ze weer aan elkaar vast. En zo kwamen ze aan de Corvette America.

Er was echter wel een klein probleem: de prijs. De Corvette America kostte namelijk 35.000 dollar, terwijl één gewone Corvette destijds 13.000 dollar kostte. Het was dus voordeliger om twee Corvettes te kopen dan één America. Het is dan ook weinig verrassend dat het project geen succes bleek en Chevrolet na vijf auto’s (en een prototype) te hebben gebouwd de stekker eruit trok.

Zeldzaam

De vijf geproduceerde America’s betekent wel dat ze nu zeldzaam zijn. Daardoor is het lastig om de prijs te bepalen en krijg je een ‘wat de gek ervoor geeft’-situatie. Het Californische NBS Auto mikt daarom maar hoog in en vraagt 100.000 dollar voor dit exemplaar, omgerekend is dat bijna 91.000 euro.

Het is dan ook niet zomaar een exemplaar. Ten eerste is de auto nóg zeldzamer dan het in 1980 was: drie auto’s zijn namelijk over loop der tijd verloren gegaan. Ten tweede heeft de auto slechts 32.000 kilometer gelopen, voornamelijk naar shows. Alle onderdelen zijn dan ook nog origineel.

Oranjerood

De koper moet overigens wel van oranjerood houden, want daarmee is dit exemplaar overgoten. Niet alleen de buitenkant, praktisch het hele interieur is oranjerood. De tapijten op de vloer, de tapijten op de deuren, zelfs het stuur. Leuk dat het allemaal nog origineel is, maar niet zo leuk om in fel tl-licht naar te kijken. Misschien nog een reden waarom het geen succes was.

Via GM Authority.