Er zijn weer nieuwe plannen voor Fiat-Chrysler

Een aandeelhouder doet zijn zegje over de toekomst van het Amerikaanse autoconcern.

FCA had vorig jaar nog grote plannen, al vielen de meeste plannen onder het welbespraakte regime van Sergio Marchionne. De wijlen topman heeft de uitvoerende fase helaas niet mogen meemaken en sindsdien is het vrij stil rondom het wereldconcern. Laatst was er goed nieuws: ze hebben een onderdeel van het concern, Magneti Marelli, verkocht voor een bult geld. Top: kunnen ze mooi een Giulia Coupé bouwen.

De aandeelhouders van het concern willen echter een kleine verandering. Fiat Chrysler Automobiles mag dan de naam zijn waaronder het concern bekend staat, maar is dat terecht? Fiat en Chrysler zijn niet dood, maar echte hardlopers zijn het niet. De aandeelhouder ADW Capital Management wil daarom de naam veranderen in JeepRAM. En dan niet eens afgekort naar JRA, nee, JeepRAM. Dus.

De redenatie is precies de reden waarom Fiat en Chrysler de naam niet meer verdienen: Jeep en RAM, die een hoop exemplaren slijten van hun nieuwste Wrangler en RAM 1500 in Noord-Amerika, zijn allebei veel beter bezig. Die verdienen het om hun naam in één adem genoemd te laten worden met de andere wereldconcerns.

Ook zou ADW Alfa Romeo en Maserati los willen weken van het concern, zoals met Ferrari werd gedaan in 2015. Wel denkt de aandeelhouder dat het succesvol zou kunnen uitpakken voor FCA om zowel op Europees als Amerikaans vlak samen te werken met een groot autoconcern. PSA wordt genoemd om Fiat op te vangen, terwijl in de VS het werk gedaan zou kunnen worden door GM.

FCA schreef rode cijfers in de tweede helft van het jaar, dit is al het geval sinds Mike Manley het stokje overnam van Sergio. Of het missen van de ‘vader van het concern’ daar invloed op heeft is niet bekend, daarom wil de woordvoerder van ADW, Adam Wyden, deze veranderingen op tafel leggen om het concern de boost te geven die Marchionne trots zou maken. Dat is echter slechts een voorstel van één van de aandeelhouders, het wordt pas officieel als de rest van de aandeelhouders én de CEO hier toekomst in ziet. FCA werkt namelijk nog steeds op het eerder gelinkte vijfjarig plan, wat ervoor zou moeten zorgen dat er tot en met 2022 een hele reeks nieuwe auto’s op de wegen zal verschijnen. (via Bloomberg)