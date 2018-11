Lewis Hamilton zal de F1 verlaten onder één voorwaarde

De FIA heeft hier een belangrijke beslissing in handen.

Love him or hate him: de F1-coureur die momenteel de meeste resultaten boekt is Lewis Hamilton. De 33-jarige Brit heeft tijdens de GP van Mexico de spotlight van winnaar Max Verstappen afgenomen door de vijfde titel op zijn naam te zetten. Hamilton heeft dit seizoen wederom laten zien dat hij met zijn supersnelle Mercedes onverslaanbaar blijkt.

Het zet je aan het denken over de toekomst van Lewis. 33 is relatief oud voor een sportman en na vijf titels heb je al een hele carrière achter de rug. Nico Rosberg haalde één titel en kapte ermee na 32 jaar levenservaring, waarvan ruim 15 in een F1-auto. Nou wordt je niet gedwongen om te stoppen, maar het is wat de meeste rijders doen. Lewis Hamilton overweegt het zeker. Maar in 2019 zal hij opnieuw op de grid verschijnen.

Aan de Independent vertelt hij echter dat hij een F1-seizoen met 25 races op de kalender niet ziet zitten. Het seizoen van volgend jaar, met Vietnam op de kalender, gaat al door tot december. Wordt het nog langer, dan is Hamilton er klaar mee.

Met de geruchten over mogelijke nieuwe races in de VS (Miami of Las Vegas) en Nederland (Assen of Zandvoort), die bedacht waren als toevoeging in plaats van vervanging voor huidige circuits, is die teller van 25 races niet ondenkbaar. Maar dat wordt Lewis teveel. “Ik hou van racen, maar de lange seizoenen vereisen veel toewijding van de racers, waardoor je minder vrije tijd hebt die je met je familie kunt besteden.” Het zijn ook net mensen…

Goed, de hele Zandvoort-soap klinkt door Prins Bernhard wat realistischer dan het daadwerkelijk is, maar als het aan de fans ligt is een GP van Nederland niet ondenkbaar. Of Lewis daarom voor 2020 zichzelf de zak geeft, moet blijken.