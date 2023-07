Dit is de tofste 911 RSR van vandaag (nee, niet elektrisch)

De tofste 911 komt van Retro Designs en is een raszuivere puristenbak.

De Porsche 911 is een icoon dat constant relevant weet te blijven. Waar sommige auto’s zich (flink) moeten aanpassen om interessant te blijven voor de klanten en fanboys, heeft Porsche daar geen moeite mee. Nog niet, want uiteindelijk komt er in de 911 ook en elektromotor te liggen. Hopelijk leggen ze de accupakketten dan maar achter de achteras.

Omdat we al sinds 1964 een Porsche 911 (toen nog 901 geheten) hebben, is er ook genoeg inspiratie op te doen uit het verleden. We doelen daarmee op de retromods, restomods en alles wat daar tussenin zit.

Een van de tofste 911 projecten moet toch wel deze 911 RSR zijn van Retro Designs. Dit bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met Amerikaanse auto’s, maar nu hebben ze een 911 onder handen genomen.

Tofste 911

Uiteraard wel met een Amerikaans tintje, want de 911 RSR IROC uit 1974 van George Folmer stond model. IROC staat voor International Race of Champions en was een raceserie waarbij racekampioenen uit diverse raceklasses het tegen elkaar opnamen.

Een soort Race of Champions, maar dan echt een raceserie met meerdere races. In dit geval hebben de bouwers geen 964 omgebouwd om eruit te zien als een 1974’er 911. Nee, dit ís de daadwerkelijke 911 RSR van George Folmer!

Bij Retro Designs zijn ze de andere kant opgegaan en een oude auto moderner gemaakt, zonder het origineel geweld aan te doen. Van een raceauto is het nu een Porsche die je kan gebruiken voor trackdays.

Sterker nog, je mag er nu wel de openbare weg mee op. De auto is gespoten in de kleur Bahama Blue met witte accenten, net zoals deze had in 1974.

Meer dan 300 pk

De motor is door Height Auto Imports aangepakt en levert nu dik 300 pk dankzij twee enorme carburateurs. De transmissie is de 915-handbak. Een belangrijk verbeterpunt was de wegligging. De raceauto was wel erg onvergeeflijk.

Daarom zit er nu een schroefset op van Bilstein. Tevens zijn er verstelbare anti-rollbars en diverse verstevigingen. De remmen met rode remklauwen zijn afkomstig van een 911 Turbo (930). De speciaal gemaakte uitlaat is enerzijds straatlegaal en moet anderzijds beter dan ooit klinken.

Het interieur is waar er veel werk is verzet. Dat is een specialiteit van Retro Designs (aldus hun eigen persbericht). Als je kijkt naar de projecten op hun website, moeten we ze wel gelijk geven. Ook in dit geval is het best tof wat ze hebben gedaan.

De 917 Lollipop-stoelen zijn bekleed in alcantara en er is een Momo Prototipo stuurwiel. Verder zijn er luxe items als voorruitverwarming. Een rolkooi is eveneens aanwezig. Als kers in de appelmoes zijn er RS-vloermatten en RS-deurpanelen.

Interesse? Voor 250.000 dollar willen ze met je bankgegevens uitwisselen. Uiteraard ben je een soortgelijk bedrag als je zelf een klassieke 911 wil aanpassen naar je eigen smaak. Absoluut doen, want dan kunnen wij er weer een artikeltje van maken!