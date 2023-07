M5 en E63 kunnen inpakken: dit is de laatste echte sportsedan

Achterwielaandrijving, handbak en geen turbo’s of elektrificering: dit is de laatste echt toffe sportsedan en het is géén M5. Of E63.

Als je een toffe sportsedan wenst in het hogere segment, ben je al snel aangewezen op Duitse fabrikanten. Bij die auto’s is wel duidelijk dat er maatregelen zijn getroffen om ze toekomstbestendig te maken. Zo wordt de komende BMW M5 een plug-in hybride. En de M5 is al een beetje een compromis, want de echte purist zit niet te wachten op een automaat, vierwielaandrijving en turbo’s.

Maar turbo’s heb je toch nodig voor veel vermogen? En alleen een automaat kan dat vermogen verwerken toch? En vierwielaandrijving is toch de enige manier om het vermogen op het asfalt te krijgen? Nou, nee. Dus niet. Dat bewijst Hennessey met de H1000. De basis is de briljante Cadillac CT5-V Blackwing, de opvolger van de CTS-V. Dat is van zichzelf al een gaaf apparaat.

1.000 pk!

De 6.2 V8 is voorzien gepolijste cilinderwanden, nieuwe luchtinlaat, uitlaatsysteem, gewijzigd uitlaatspruitstuik en een veel grotere mechanische compressor. Het resultaat is een onvoorstelbare 1.000 pk aan vermogen en 1.310 Nm aan trekkracht.

Daarom noemt Hennessey ‘m ook de Hennessey H1000, natuurlijk. Mocht je 1000 pk echt veel te veel van het goede vinden, kun je ook kiezen voor de ‘milde’ H850. Deze is voorzien van – dit raadt je vast zelf ook wel – 850 pk.

De 0-96 km/u tijd is nu gedaald van 3,5 naar 2,5 seconden, alhoewel wij daar onze vraagtekens bij zetten. Met achterwielaandrijving en een handbak zal het nog lastig worden om het vermogen goed kwijt te kunnen. De Bugatti Veyron ‘doet’ ook 2,5 seconden naar de 100, maar heeft vierwielaandrijving en een automaat met dubbele koppeling. De kwartmijl (met staande start) duurt slechts 10,1 seconden, alhoewel dat ook lastig te reproduceren is. De topsnelheid is ‘ver voorbij de 320 km/u’.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar reken op zo’n 75 mille plus een donorauto. Het is in feite het Excorsist-package dat je ook op de Camaro ZL1 kunt bestellen. De garantie is erop vooruit gegaan. Deze was altijd zo’n 20.000 km, maar is nu verdubbeld naar 40.000 km. Nadeel: de remmen en het onderstel zijn nog gewoon standaard. Als dat maar goed gaat.

Meer wacht Mike, er is meer Hennessey nieuws!

Is er meer Hennessey nieuws? Jazeker! De Amerikanen melden trots dat ze het zestiende exemplaar van de F5 hebben gebouwd. Dat is hun eigen hypercar. De eerste Hennessey leek een beetje op een Lotus Exige op extreme steroïden. Naar het schijnt was het in technisch opzicht een bijzonder geslaagde auto. De F5 is een tikkeltje anonieme en ietwat generiek vormgegeven hypercar, maar dat wordt wellicht beter oud.

Het zestiende exemplaar is een hoedtik aan Hennessey’s van weleer uit de jaren ’90, toen de Texanen zich enkel stukbeten op Dodge Vipers. John Hennessey is de oprichter van de Viper Club of America en zijn bedrijf was de eerste tuner die Vipers modificeerden. De eigenaar van deze auto is Rafa Martinez (ook lid van de club), die al een F5 had en er dus nóg eentje heeft gekocht.

De eerste was geïnspireerd op de Dodge Viper GTS uit 1996 (blauw met witte strepen), zijn tweede F5 – een Roadster – is een verwijzing naar de Dodge Viper GTS-R Championship Edition. Deze heeft Magna White lak met Sapphire Blue racestrepen op het dak. Beide hebben de 6.6 ‘Fury’ motor onder de kap, een V8 biturbo met 1.817 pk. Voldoende om 480 km/u mee te halen.