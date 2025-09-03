Wagenziekte is echt heel vervelend. Maar de remedie is gevonden!!

Iedereen die weleens misselijk wordt in de auto weet hoe vervelend het kan zijn. Het lijkt soms alsof geen enkele reis lang genoeg duurt om aan de wiegende en hobbelende auto te wennen. Fabrikanten en onderzoekers hebben er door de jaren heen van alles op bedacht: speciale brillen, medicatie die vaak suf maakt, of tips over waar je het beste kunt gaan zitten. Maar een echt eenvoudige en doeltreffende aanpak bleef lang uit. Tot nu.

Een team wetenschappers uit China besloot het probleem eens vanuit een andere hoek te bekijken. In plaats van pillen of ingewikkelde technologie vroegen zij zich af: kan iets simpels, iets dat mensen sowieso al doen in de auto, invloed hebben op misselijkheid?

Dit is de ultieme remedie tegen wagenziekte!

Voor hun experiment lieten zij veertig vrijwilligers een uitdagende, “misselijkmakende” route rijden in een rijsimulator. Deelnemers kregen tijdens de rit verschillende soorten prikkels aangeboden, met één opvallend element dat de doorslag bleek te geven. De resultaten waren verrassend duidelijk.

Wat bleek? Het draait allemaal om wat er uit de speakers komt. Vrolijke muziek, met een energiek en positief ritme, verminderde de klachten aanzienlijk. De verklaring: zulke muziek activeert het plezier- en beloningscentrum in de hersenen, waardoor de aandacht van de onrustige maag wordt afgeleid.

Andere muzieksoorten scoorden minder hoog. Rustige, ontspannen melodieën werkten ook, al wat minder effectief. Dramatische muziek had nog een lichte positieve invloed, maar droevige muziek verergerde de symptomen juist. En opmerkelijk genoeg bleek piratenmuziek – zoals de bekende Pirates of the Caribbean-soundtrack – wagenziekte zelfs te stimuleren.

De conclusie van de onderzoekers is helder: de juiste afspeellijst kan een simpele, praktische en plezierige manier zijn om misselijkheid onderweg tegen te gaan. Dus voordat je de volgende keer op pad gaat, is het slim om niet alleen je route maar ook je playlist zorgvuldig te plannen. Een beetje vrolijkheid uit de speakers kan een wereld van verschil maken.