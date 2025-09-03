Wagenziekte is echt heel vervelend. Maar de remedie is gevonden!!
Iedereen die weleens misselijk wordt in de auto weet hoe vervelend het kan zijn. Het lijkt soms alsof geen enkele reis lang genoeg duurt om aan de wiegende en hobbelende auto te wennen. Fabrikanten en onderzoekers hebben er door de jaren heen van alles op bedacht: speciale brillen, medicatie die vaak suf maakt, of tips over waar je het beste kunt gaan zitten. Maar een echt eenvoudige en doeltreffende aanpak bleef lang uit. Tot nu.
Een team wetenschappers uit China besloot het probleem eens vanuit een andere hoek te bekijken. In plaats van pillen of ingewikkelde technologie vroegen zij zich af: kan iets simpels, iets dat mensen sowieso al doen in de auto, invloed hebben op misselijkheid?
Dit is de ultieme remedie tegen wagenziekte!
Voor hun experiment lieten zij veertig vrijwilligers een uitdagende, “misselijkmakende” route rijden in een rijsimulator. Deelnemers kregen tijdens de rit verschillende soorten prikkels aangeboden, met één opvallend element dat de doorslag bleek te geven. De resultaten waren verrassend duidelijk.
Wat bleek? Het draait allemaal om wat er uit de speakers komt. Vrolijke muziek, met een energiek en positief ritme, verminderde de klachten aanzienlijk. De verklaring: zulke muziek activeert het plezier- en beloningscentrum in de hersenen, waardoor de aandacht van de onrustige maag wordt afgeleid.
Andere muzieksoorten scoorden minder hoog. Rustige, ontspannen melodieën werkten ook, al wat minder effectief. Dramatische muziek had nog een lichte positieve invloed, maar droevige muziek verergerde de symptomen juist. En opmerkelijk genoeg bleek piratenmuziek – zoals de bekende Pirates of the Caribbean-soundtrack – wagenziekte zelfs te stimuleren.
De conclusie van de onderzoekers is helder: de juiste afspeellijst kan een simpele, praktische en plezierige manier zijn om misselijkheid onderweg tegen te gaan. Dus voordat je de volgende keer op pad gaat, is het slim om niet alleen je route maar ook je playlist zorgvuldig te plannen. Een beetje vrolijkheid uit de speakers kan een wereld van verschil maken.
Reacties
ghengiskhan zegt
Niet dat het voor mij relevant is (geen last van wagenziekte) maar ‘vrolijke muziek met een opgewekt ritme’ zou voor mij averechts werken. Eén van mijn favoriete artiesten heeft als lijfspreuk ‘miserable music makes me happy, happy music makes me feel miserable’.
koentje0 zegt
Met 40 deelnemers in een onderzoek is het goed mogelijk dat “verrassend duidelijk” ook gewoon toeval is.
Robert zegt
Een van mijn kinderen had in de jonge jaren enorm last van wagenziekte. We hebben van alles geprobeerd, van pilletjes van de dokter (bètablokkers dacht ik) tot kwakzalver middeltjes als speciale armbandjes. Wagenziekte wordt eigenlijk altijd veroorzaakt door een evenwichtsstoornis. Je evenwichtsorgaan (in je oorgang) is van slag door beweging en prikkels die passief worden beleefd.
De remedie bleek echter eenvoudig: niet achterin zitten (en opzij naar buiten moeten kijken) maar voorin zitten. En aanvullend kocht ik voor een paar euro een mp3-speler plus in-ear koptelefoon, waar ik luisterboeken en muziek op heb gezet. Zo werd het gezichtsveld weer naar voren gericht en werd het gehoor ook weer actief geprikkeld i.p.v. passief. En de klachten waren daarmee helemaal over.
camber24 zegt
Man wat een heerlijke (AI) headerfoto. Wijf zit half kotsend op de passagiersstoel en die gast zit gewoon lachend achter het stuur. Schitterend.
tjorque zegt
“Vreemd genoeg” worden mijn dochters helemaal niet zo gauw ziek als ze op hun iPad bezig zijn en een koptelefoon op hebben.
Als er geen scherm aan te pas komt dan ligt het wat moeilijker…
En dan als de weg “rollercoaster”-achtig is dan kan het ook wel.
Maar alles tussen dat en stilstaan is soms 🤢… maar soms ook niet. *zucht*