Of een Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, alles wat jij wil! Allemaal bij dit penthouse

Als je de kranten leest, heb je het idee dat er een enorm tekort is aan woningen in ons land. Er moet worden bijgebouwd dat het een lieve lust heeft en dan nog is er te weinig woonruimte. En dat klopt, maar als je in een andere prijsklasse gaat shoppen, dan is er ineens heel veel ruimte.

Wat dacht je bijvoorbeeld van dit penthouse in Amsterdam? Aan de Amstel en vanaf de 20ste en 21ste verdieping heb je een geweldig uitzicht. Niet alleen over de rivier, maar ook over de stad, je ziet zelfs Haarlem, maar ook Utrecht en op een heldere dag zie je Den Haag. En je zit mooi aan de rand van de stad, dichtbij de A2 en geen gedoe met 30 rijden enzo. Zoals Amsterdam nog leuk is voor autorijders.

Met 480 vierkante meter heb je ook niks te klagen qua ruimte en als je wil parkeren, is er ook goed nieuws voor de echte petrolhead; er horen net zoveel parkeerplekken bij het penthouse als je zelf wil, zolang je maar betaalt. En wat daarop komt te staan, mag jij zelf invullen.

Koop een penthouse en krijg er een Maserati GRATIS bij

Want de verkopende partij heeft een leuk cadeautje voor de nieuwe eigenaar. Die mag namelijk voor 250.000 euro een bolide uitzoeken bij Louwman Exclusive. Je weet wel, dat is die glazen toko langs de A2, die volstaat met dik spul als Lamborghini’s, Maserati’s en McLarens.

De makelaar zegt dat de het uitzoeken van de sportwagen je enige keuzestress is. En als je er eentje hebt uitgezocht, zorgt hij dat die voor je klaarstaat op verdieping -2. Waar je overigens met een autolift terecht komt. Geen moeilijk bochtjes draaien dus.

Blijft natuurlijk de vraag; als jij dit Penthouse zou kopen, welke auto zou je erbij nemen voor die twee en een halve ton? Wordt het een knalgele McLaren Artura voor 239 duizend en een beetje? Of ga je voor een Ferrari 308 GTS (hoi Magnum) en een hagelnieuwe Morgan Plus 4?

Keuze genoeg in elk geval. Jammer dat wij hier geen 6. 990.000 euro hebben liggen, dan hadden we het wel geweten. Dus we wensen de man/vrouw/X die dat wel heeft een fijne keuze toe.

Want zo zijn wij ook wel weer, helemaal niet afgunstig of zuur!

Zo kan het dus ook!