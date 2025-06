Amsterdam komt met de ultieme anti-auto regel

Amsterdam haat de auto, dat moge duidelijk zijn.

Amsterdam zet weer een stap in de richting van een autoloze utopie, dit keer onder het mom van afvalbeleid. De gemeente stopt met de vaste ophaaldagen voor grofvuil, en verwacht dat bewoners hun oude banken, kasten en koelkasten voortaan zelf naar een afvalpunt brengen. Wie geen auto heeft mag op goed geluk een elektrische bakfiets lenen.

Auto vervangen voor bakfiets

Wethouder Hester van Buren (Afval en Reiniging) noemt het een ‘fundamentele omslag’. Daarover bericht de Telegraaf. De bedoeling is: schonere straten, lagere verwerkingskosten en behoud van meer grondstoffen. Klinkt logisch en heel nobel op papier. In de praktijk is dit natuurlijk niet uit te voeren. Zakken met grofvuil zijn nog wel per fiets te vervoeren, maar grote objecten is geen doen.

De elektrische bakfiets kan gereserveerd worden bij twee afvalpunten. Maximaal drie uur per keer. Voordat we meteen beginnen met klagen. Nee, Amsterdammers hoeven straks niet per bakfiets met oude bedbodems, volgezeken matrassen en Pax-kasten naar de stort te komen. Kijk wel uit voor de bouwvakkers een loodgieters in hun leen-Biro’s die je onderweg tegenkomt.

Er is nog een andere mogelijkheid. Grof afval dat onmogelijk per bakfiets gebracht kan worden mag met de auto gebracht worden, maar niet door jezelf. De gemeente wil dat je dan een afspraak maakt, zodat ze het komen ophalen. Dit mag alleen voor afval dat niet per fiets gebracht kan worden. Dat laatste is een grijs gebied, de gemeente geeft al aan niet te gaan controleren of het afval echt niet met de bakfiets gebracht kon worden.

Klinkt toch een beetje als een theoretische maatregel. Want natuurlijk bel je dan maar gewoon de gemeente om met een vrachtwagen je afval op te halen. Die paar GroenLinks-PvdA’ers zullen het inderdaad per bakfiets proberen, maar kan me toch niet levendig voorstellen dat de rest van Amsterdam daar ook voor kiest. Zeker als je de mogelijkheid hebt om de gemeente gewoon te laten komen. Iets met liever lui dan moe.

Auto, weg ermee in Amsterdam

Dit nieuwe beleid past perfect binnen de bredere strategie van Amsterdam om de stad autoluw te maken. Autobezit wordt ontmoedigd, parkeervergunningen zijn schaars en duur, en veel nieuwbouwprojecten worden bewust zonder parkeerplaatsen opgeleverd. Je oude bank wegdoen mag nu ook niet meer met de auto. Het is allemaal verboten!

Wie vooral blij is met deze ideeën? De wethouders zelf, niet de Amsterdammers. Uit de Monitor Afval en Reiniging blijkt dat bewoners van wijken waar het nieuwe systeem al draait minder tevreden zijn dan bewoners met traditionele ophaaldagen. Niet dat de gemeente zich ook maar iets aantrekt van wat bewoners vinden. De lijn wordt wijk voor wijk doorgetrokken, vanaf volgend jaar al.

Het voelt toch een beetje als de zoveelste anti-auto regel die vooral op papier werkt. Mits je je afvaldata in Excel plant, de gemeente netjes contacteert of je meubels opvouwbaar zijn. Maar spontaan op een zaterdag je oude bank naar de stort brengen. Nee, dat is er niet meer bij. Heerlijk stad is het toch.

Fotocredit: R8 in Amsterdam via mitchellbekker op Autoblog Spots