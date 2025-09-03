Het is definitief. Porsche maakt er een eind aan

En da’s heel jammer, want hieraan had wat ons betreft geen einde hoeven komen, Porsche…

Selcht nieuws uit Zuffenhausen. Heel slecht nieuws zelfs. Porsche heeft besloten dat het echt mooi is geweest met de 718 Cayman en Boxster. De laatste bestellingen worden nog netjes afgewerkt, maar nieuwe auto’s configureren zit er niet meer in. De voorraad bij de dealers is je laatste kans om nog een echte benzineversie mee naar huis te nemen. Daarna is het klaar.

En daar zijn wij helemaal niet blij mee. De Boxster was namelijk een auto die Porsche rijden nog leuker maakte, ondanks dat 911-rijders riepen dat je een sloeberige dameskapper was. Wij Boxster-bezitters weten wel beter…

Porsche maakt er een eind aan…

De Boxster verscheen halverwege de jaren negentig als redder van het merk. Een compacte roadster die niet alleen goed reed maar ook de kas weer wat vulde. De Cayman kwam een paar jaar later en gaf je de mogelijkheid een Porsche coupé te rijden zonder meteen richting hypotheekadviseur te hoeven. Beide modellen groeiden uit tot de fijnste rijdersauto’s die Porsche in de aanbieding had.

Maar zoals dat gaat, tijden veranderen en de stekkerauto klopt ongeduldig aan de deur. In 2026 staat de volledig elektrische opvolger klaar. Die komt te staan op het PPE platform, hetzelfde onderstel dat Audi gebruikt voor hun accutanks. Volgens Porsche wordt de nieuwe 718 geen logge kilometervreter maar een sportauto die lichtvoetig blijft. Klinkt mooi, maar voorlopig is het vooral marketingpoëzie.

Er deden nog verhalen de ronde dat Porsche stiekem tóch een benzineversie zou blijven aanbieden. Dat idee is inmiddels afgeschoten. De 718 krijgt geen dubbele identiteit. Alles elektrisch, punt.

Voor liefhebbers betekent het afscheid vooral een bittere pil. De Cayman en Boxster werden jarenlang gezien als de leukste Porsches om écht mee te rijden. Soms leuker dan de 911, durfde men fluisterend toe te geven. Binnenkort rest alleen nog de stille variant. Geen schakelmomenten meer, geen uitlaatgorgel, alleen zoemende accu’s. Voor de een een vooruitgang, voor de ander het definitieve einde van betaalbaar rijplezier met Porsche-logo.