Dit is de vernieuwde Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC

Het was de hoogste tijd voor een facelift. Hier is 'ie dan.

Mercedes-AMG heeft de GLC 43 4MATIC SUV en Coupé in het nieuw gestoken. Beide modellen gaan mee sinds 2016 en hadden bijvoorbeeld nog de oude AMG-grille, terwijl ze in Affalterbach zijn overgestapt op de Panamericana-grille voor de huidige modellen.

Een nieuw snoetje is niet het enige wat er anders is aan de GLC 43. De facelift herken je aan de achterkant aan de nieuwe dubbele ronde uitlaatsierstukken en de nieuwe achterbumper. Op het gebied van performance is het vermogen met 23 pk toegenomen. De 3.0 liter V6-biturbomotor is nu goed voor 390 pk en 520 Nm koppel. Het blok is gekoppeld aan de AMG Speedshift TCT 9G. De vernieuwde AMG GLC 43 4MATIC doet zowel in SUV als in SUV Coupé vorm het sprintje naar de honderd in 4,9 seconden. De topsnelheid ligt op 250 km/u.

In het interieur is de nieuwste variant van het MBUX infotainmentsysteem te vinden. Hoewel de binnenkant van de AMG gemoderniseerd is met bijvoorbeeld een digitaal display, zijn er geen ingrijpende veranderingen aan de layout doorgevoerd. Dit betekent dat je nog steeds de oude setup hebt. De tablet in het midden boven de ventilatieroosters zijn gebleven. Dat is toch minder fraai als je weet dat Mercedes beter materiaal in huis heeft.

Begin dit jaar kreeg de reguliere GLC een facelift. In april was het de beurt aan de GLC 63 en nu is dus ook de AMG GLC 43 4MATIC opgefrist. Wat de facelift AMG 43 moet gaan kosten is op dit moment nog niet bekend.