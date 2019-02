Dit is de vernieuwde Mercedes GLC

Een kleine update voor de SUV van Mercedes.

Ondanks zijn frisse uiterlijk, introduceerde Mercedes de huidige generatie GLC (X253/C253) in de herfst van 2015. Om weer mee te komen met de rest van het gamma heeft de Duitse autofabrikant de SUV van een facelift voorzien.

Juist omdat de GLC nog zo fris is, heeft Mercedes weinig gesleuteld aan het uiterlijk van de auto. Sterker nog, je moet goed kijken om de verschillen daadwerkelijk te zien. Op motorisch vlak krijgt de GLC de laatste technologie van Mercedes onder de kap. In het geval van benzinemotoren betekent dit de toevoeging van een 48v mild-hybride systeem. De facelift is op dit moment van toepassing op de GLC 200 4MATIC (197 pk), de GLC 300 4MATIC (258 pk), de GLC 200 d 4MATIC (194 pk) en de GLC 300 d 4MATIC (245 pk). Pas in een later stadium zijn ook de Mercedes-AMG varianten aan de beurt.

Een andere belangrijke vernieuwing heeft plaatsgevonden in het interieur met betrekking tot het MBUX (Mercedes-Benz User Experience) systeem. De laatste versie van het infotainmentsysteem is gekomen naar de GLC, inclusief een digitaal instrumentencluster. Omdat het hier om een facelift gaat en niet om een volledig nieuw model, is er nog geen sprake van twee doorlopende schermen. De klokken en het tablet-achtige infotainmentscherm zijn hier nog van de partij. Pas bij een nieuwe generatie GLC kunnen we een volledig schermencircus verwachten zoals bij de huidige S-klasse, E-klasse, B-klasse, A-klasse enzovoort.

De vernieuwde Mercedes GLC maakt zijn opwachting op de Autosalon van Genève. Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend.