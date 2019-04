Mercedes geeft de GLC 63 AMG een opfrisser

Ze nemen de Coupé meteen even mee.

De Mercedes-AMG GLC 63 bevindt zich ondertussen nog maar twee jaar onder de mensen, vandaag komt het merk alweer met een update voor de auto. Het is nu eenmaal zo. Hoewel Mercedes relatief veel aspecten aan het model onder handen heeft genomen, is het de belangrijkste schijnbaar vergeten.

Het mag dan een facelift betreffen, stiekem hadden wij gehoopt dat Mercedes de vierliter biturbo V8 nog een ongegeneerde boost zou geven. Aangezien dit niet het geval is, leveren de beide versies van de achtcilinder nog altijd 476 pk en 510 pk. Als standaard GLC 63 beschikt de auto over 476 pk en 650 Nm, de S-versie krijgt 510 pk en 700 Nm om mee te spelen. Volgens Mercedes maakt het niet uit welke carrosserievorm (SUV of Coupé) het betreft, als GLC 63 snelt hij in 4 seconden naar de 100 km/u. De krachtigere S-versie snoept hier twee tienden vanaf. De auto schakelt met een negentrapsautomaat en heeft, als hij niet begrensd wordt op 250 km/u, een topsnelheid van 280 km/u.

Uiteraard zijn er wel degelijk een aantal ingrijpende aanpassingen die de facelift rechtvaardigen. Mercedes heeft het oude infotainmentsysteem bijvoorbeeld vervangen door de MBUX-layout die het in de tussentijd heeft onthuld. Daarnaast is de verlichting aan de voor- en achterkant vernieuwd en zijn ook de bumpers anders dan eerst. Nieuwe 21″ velgen en stoerderen uitlaten moeten het geheel dat extra beetje aantrekkelijker maken. Onderhuids heeft Mercedes-AMG nog een elektronisch geregeld sperdifferentieel op de achteras geplaatst en zijn de verschillende rijmodi, waar voortaan ook ‘Slippery’ te vinden is, bijgespijkerd. Tenslotte wordt het S-model voortaan standaard geleverd met het AMG Driver’s Package.

Vooralsnog is het niet duidelijk hoeveel de GLC 63 (S) zal kosten. In een later stadium moeten we de prijzen van de modellen te horen krijgen.