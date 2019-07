Ferrari organiseert exclusief event, ook voor niet-klanten!

Het is voor het eerst dat de Italiaanse autofabrikant dit doet.

Als Ferrari een feestje organiseert moet je doorgaans dikke matties met de Italianen zijn om mee te mogen doen. Het is nogal een exclusief gebeuren daar in Maranello. Voor het eerst in de geschiedenis van het merk maakt Ferrari een uitzondering voor een bijzonder event.

In september organiseert het merk Universo Ferrari. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst waar Ferrari onder meer de nieuwste modellen aan klanten toont, die vervolgens uitgebreid kennis kunnen maken met de auto’s. Normaal gesproken een exclusief event voor klanten dus, maar dit keer kan ook het publiek aanwezig zijn.

Uiteraard zullen eerst de internationale klanten van het merk de kans krijgen om het event te bezoeken. Daarna komen er publieke dagen voor de gewone sterveling. Doel van de Italianen tijdens zo’n event is natuurlijk auto’s verkopen en ze pakken dan ook groots uit. Niet alleen is de complete huidige line-up in allerlei smaken te zien, ook zijn de nodige (klassieke) raceauto’s van het merk te bewonderen.

Zomaar binnenwandelen is er niet bij. Ferrari gaat wel toegang vragen voor het evenement. Prijzen en exacte data van het event volgen in een later stadium.