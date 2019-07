Porsche 924S Baja Rally kan van jou zijn

Mogelijk voor een net prijsje.

Laten we eerlijk zijn: er zijn bij lange na niet genoeg Porsche rallyauto’s op aarde. Hierom is het bijzonder fijn als de kans zich voordoet er een op de kop te tikken, zeker als het een klassieker is. Deze Porsche 924S, die dit jaar nog heeft deelgenomen aan de Baja XL Rally, is een prima optie. Met een beetje geluk hoeft hij je niet eens zoveel te kosten.

Op het moment van schrijven is het hoogste bod op de Porsche 924S slechts 10.928 dollar (heh!). De auto wordt momenteel te koop aangeboden op de bekende veilingwebsite Bring A Trailer, die veelal pareltjes in de aanbieding hebben.

De Porsche 924S in kwestie stamt uit 1987 en wordt aangedreven door een 2,5-liter vier-in-lijnmotor, die verbonden is aan een handgeschakelde vijfbak. Diezelfde vierpitter ligt eveneens in de 944, die af fabriek werd geleverd met ongeveer 150 pk. Over de 944 gesproken, de Baja-auto heeft eveneens de short shift kit van dit model. Ter voorbereiding voor het betere off-roadwerk is de auto voorzien van een limited-slip differentieel en 15″ velgen met BF Goodrich-rubber.

Uiteraard houdt het daar niet op. Zo draagt de 924S de neus en de motorkap van het Turbo-model, een handige dakdrager, LED-schijnwerpers van Hella en staat hij hoger op zijn poten. Al die ruige aanpassingen vallen binnenin de auto niet zozeer op; dankzij de fraaie leren bekleding en het intacte dashboard kan hij zo passeren voor een straatauto.