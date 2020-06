Dít is de vernieuwde Toyota Fortuner

De vernieuwde Toyota Fortuner knalt je scherm op!

Sommige auto’s kennen nu eenmaal een grote fanschare. Snelle Subaru’s, Alpina youngtimers en jaren ’60 Muscle Cars bijvoorbeeld. We kennen één iemand die helemaal idolaat is van de Toyota Fortuner en zijn naam is, eh, @toyotafortuner.

Toyota Fortuner

Speciaal voor hem (en iedereen die een obscure auto wel kan waarderen) hebben we vandaag groots nieuws! De nieuwe Toyota Fortuner is namelijk eindelijk hier. Daarmee heeft Toyota dus twee nieuwtjes op één dag, want vanochtend werd de nieuwe Toyota Hilux al geïntroduceerd.

Nauw verwant

Dat is geen toeval, want de Toyota Hilux en Fortuner zijn elkaar verwant. De Toyota Fortuner is gebaseerd op de Hilux, maar waar de Hilux een bedrijfswagen is met een grote laadbak, is de Fortuner een zevenzits SUV. En ja, een échte SUV: dus met een ladderchassis, met vierwielaandrijving en hoge gearing. Met deze auto kun je in het terrein wel degelijk uit de voeten.

LED-dagrijverlichting

De huidige Fortuner was al weer vijf jaar oud, dus het was de hoogste tijd voor een modelupdate. Dankzij de facelift ziet de Fortuner er weer een stukje frisser uit. De koplampen zijn nu voorzien van LED dagrijverlichting. Handig. De verfrissingen moet je echt zien als een facelift, als je het huidige model niet mooi vind, ga je de nieuwe ook niet leuk vinden. En vice versa natuurlijk!

Apple Carplay

Aan de achterzijde zijn de verschillen redelijk minimaal, doch aanwezig. De bumpers zijn bijvoorbeeld helemaal nieuw! In het interieur zijn de wijzigingen ook beperkt. Wel is er nu een nieuw 8,5 infotainmentscherm met Apple Carplay en Android Auto. Er is slechts één motor leverbaar voor de vernieuwde Toyota Fortuner. Net als in de hilux is het een 2.8 viercilinder dieselmotor. In dit geval levert de motor 204 pk aan vermogen en een maximum draaimoment van 500 Nm.

Zuiniger

Volgens Toyota Australia is de Fortuner aanzienlijk zuiniger geworden, zo’n 17%. Maar dat is niet de reden waarom je een Toyota Fortuner koopt. Het is in eerste instantie een werkpaard. Daarom is het goed om te weten dat het maximum trekgewicht verhoogd is naar 3.100 kg. De vernieuwde Toyota Fortuner is leverbaar vanaf augustus 2020, voorlopig enkel en alleen voor de Australische markt.