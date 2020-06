Eindelijk, komt er een Mazda 3 Turbo

Het was eventjes wachten, maar eindelijk lijkt de Mazda 3 Turbo er aan te komen. Zoom zoom!

Volgens sommigen is het de beste auto in zijn klasse. Volgens anderen zien de C-stijlen aan de achterzijde er een beetje raar uit. Anderen vinden de kleur Soul Red briljant. Over een ding zijn we het allemaal eens: de Mazda 3 kan wel wat extra pit gebruiken.

SkyActiv

Mazda maakt gebruik van SkyActiv (en SkyActiv-X) techniek, waarbij men de compressie aanpast en een grote motor afstelt op zuinigheid. Het resultaat: niet zo zuinig in de verbruikstests, maar ook een minder grote afwijking in het verbruik op de openbare weg. Het enige nadeel is dat zo’n blok is dat je relatief weinig koppel hebt en dan zit de beschikbare trekkracht ook nog eens hoger in de toeren.

Onderstel

Nog een reden waarom de Mazda 3 wel wat pit kan gebruiken is het onderstel: de Mazda 3 kan met gemak meer vermogen aan dan de 184 pk die je nu kunt krijgen. En daarbij: wij houden van pk’s. Net als met valentijnskaarten en pindakaas met stukjes noot bestaat er niet zoiets als ‘te veel’ vermogen. Dus hoe zit het met de vrouwelijke Mazda 3?

Turbo-variant

Nou, goed nieuws! Volgens onze vrienden van het Amerikaanse Jalopnik is een turbo-variant op komst. In de VS komt vanaf 2021 een Mazda 3 Turbo op de markt. Overigens zal de auto geen Mazda 3 Turbo gaan heten, maar waarschijnlijk iets als Mazda 3 SkyActiv Turbo SkyLease GT-M Plus. Ofzo.

‘Mazda 3 HB PP Turbo’

De auto staat nu namelijk in het dealersysteem aangemeld als ‘Mazda 3 HB PP Turbo’. HB staat natuurlijk voor de carrosserievariant: “hatchback”. Er is ook een sedan. Over ‘PP’ is niet veel duidelijk, het zou leuk zijn als het Performance Pack of iets dergelijke betekent. Aangezien het MPS/Mazdapeed-label niet terugkeert, komt dat er het dichtste bij. De kans is zeer groot het de motor dezelfde 2.5T uit de Mazda 6 is, met ongeveer 230 tot 250 pk.

AWD + automaat

Of het een vlijmscherpe rijdersauto gaat worden, wagen we te betwijfelen. Volgens de Amerikaanse kwaliteitspublicatie wordt de Mazda 3 Turbo maar in één uitvoering geleverd: met vierwielaandrijving en een automaat. Ook werden geruchten voor een ‘MPS-achtige’ altijd in de kiem gesmoord. De auto staat vooralsnog, vermoedelijk, gepland voor de Verenigde Staten. Of de auto naar Nederland komt is niet zeker en zelfs onwaarschijnlijk. De Mazda 6 met dezelfde turbomotor is ook niet verkrijgbaar in Nederland.