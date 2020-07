Dit is de vervanger van Pérez voor de GP van Engeland

Racing Point heeft bekendgemaakt wie dit weekend Sergio Pérez gaat vervangen voor de Grand Prix van Engeland.

Racing Point heeft de joker tevoorschijn gehaald en Nico Hülkenberg aangekondigd als vervanger van Pérez. Hij zal met Lance Stroll dit weekend proberen punten binnen te halen voor het team met de roze Mercedes.

Hülkenberg eerste aanraking met Racing Point begon in 2011 als reserverijder. In 2012 nam hij voor het eerst plaats in een racestoeltje. In 2014 en in 2016 behaalde hij meerdere keren de top 10 voor het raceteam.

Having to find a replacement for Sergio at short notice is no easy task, but in Nico we’ve got a fantastic supersub who the team knows very well. He’s certainly being thrown in at the deep end, but he’s a fast learner and I’m sure he will get up to speed quickly

“I was on my way to the Nürburgring for another racing project when the call from Otmar came. That was less than 24 hours ago, so it feels a bit surreal for me right now, but I like a good challenge and this is certainly one. It’s obviously a difficult situation for Racing Point and Checo. He’s a buddy of mine, an old team-mate and I wish him a speedy recovery. I’ll step in and try do the best I can for the team!”

Nico Hülkenberg