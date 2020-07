BMW schrapt unieke zescilinder

BMW ziet geen brood meer in in de B57S-motor.

Met het B57S-blok heeft BMW een unieke motor in het gamma. Dit was namelijk de enige dieselmotor met maar liefst vier turbo’s. Binnenkort zal er geen enkele diesel meer zijn met vier turbo’s. BMW zet er namelijk een punt achter.

De B57-blokken van BMW zijn allemaal zes-in-lijn turbodiesels. BMW levert het blok in drie varianten. Een variant met één turbo (die in de 30d-modellen ligt) een twinturbo-variant (die in de 40d-modellen ligt) en als klap op de vuurpijl dus een quadturbo-variant. Vier turbo’s is niet alleen uniek voor diesels, maar er is überhaupt maar een andere auto die momenteel nog vier turbo’s heeft. Dat is de Bugatti Chiron.

Dat BMW deze motorvariant gaat schrappen komt niet als een verrassing. BMW-baas Klaus Fröhlich liet dit namelijk aan het begin van het jaar al doorschemeren. De opgevoerde reden is dat de motor te complex en te duur is om te bouwen.

Het B57S-blok (voluit B57D30S0) maakte vier jaar geleden voor het eerst zijn opwachting in de BMW 750d. De quadturbodiesel leverde 400 pk en 760 Nm koppel. Vervolgens werd het blok ook ingezet onder het M-label. Zowel de M550d als de X5, X6 en X7 M50D werden aangedreven door deze B57S-motor.

Nu is het dus uit met de pret. BMW zet definitief een punt achter de quadturbodiesel. BMW laat dit moment echter niet ongemerkt voorbijgaan. De X5 M50d als de X7 M50d krijgen namelijk een Final Edition om deze unieke motor uit te zwaaien.

De Final Editions zijn standaard rijk uitgerust met zaken als laserlicht, comfortstoelen, gesture control en rijhulpsystemen. Uiteraard mag een badge niet ontbreken. De Final Editions worden vanaf deze zomer leverbaar. Een prijskaartje is nog niet bekend.

Via: BMWblog