Prijs Mercedes eVito Tourer met 360 km bereik bekend

De elektrische Mercedes eVito Tourer prijs is bekendgemaakt. Dit mag je lappen voor de taxi.

Je gaat deze ongetwijfeld veel tegenkomen als hotelshuttle of op en rondom luchthavens. We hebben het over de elektrische Mercedes eVito Tourer. De elektrische bedrijfswagen is natuurlijk het ideale voertuig voor vervoersbedrijven die het wagenpark willen verduurzamen. De ‘gewone’ Vito Tourer is wat dat betreft een vaak geziene gast. De prijs van de Mercedes eVito Tourer is nu bekendgemaakt.

Met een groot accupakket van 100 kWh (waarvan 90 kWh bruikbaar) en een 204 pk sterke elektromotor brengt de Mercedes eVito Tourer je 360 kilometer (WLTP) ver. Opladen via een wallbox of openbaar laadstation (AC-laden, tot 11 kW) betekent dat de batterij in minder dan 10 uur volledig is opgeladen. Met DC snelladen van 110 kW is de batterij in 45 minuten van 10 naar 80 procent geladen. Dit laatste zal ongetwijfeld veel gebeuren bij vervoersbedrijven die tussen de ritten door even snel gaan opladen voor de volgende rit.

De Mercedes eVito Tourer heeft een standaard topsnelheid van 140 km/u. Optioneel kan de begrenzer verhoogd worden tot 160 km/u. Er kunnen maximaal negen personen mee in de bus.

Mercedes eVito Tourer prijs

Maar wat kost dat dan? Zo’n groot accupakket is altijd terug te zien in de prijs. Daar is de eVito Tourer geen uitzondering op. De elektrische taxi kost 56.990 euro. Dat bedrag is exclusief BTW. Bij dat bedrag zit wel vier jaar onderhoud inbegrepen.