Dit is de Volkswagen T1 op z'n Chinees - Autoblog.nl

De Chinezen hebben de kopieermachine er maar weer eens bijgepakt.

De T1 behoort samen met de Kever ongetwijfeld tot de meest iconische modellen van Volkswagen. De Kever heeft Volkswagen al tot twee keer toe nieuw leven ingeblazen. De T1 tot op heden nog niet.

Volkswagen heeft al keer op een keer een concept getoond van de een moderne Microbus. Dit begon in 2001 met de Microbus Concept. In 2011 volgde vervolgens de Bulli. In 2016 kwam Volkswagen met de Budd-e op de proppen en het jaar daarop met de ID Buzz. Concepts genoeg dus, maar tot op heden nog geen productiemodel.

2001: Microbus

2011: Bulli

2016: Budd-e

2017: ID Buzz

Dat duurt de Chineze allemaal te lang en daarom besloten ze het heft eigen handen te nemen. Ze maken daarbij gebruik van hun kerncompetentie: kopiëren. Het resultaat is de Songsan Summer.

De Songsan Summer laat er weinig twijfel over bestaan waar de inspiratie vandaan komt. De ronde koplampen, de vele raamstijlen, de retrovelgen en de twotone-kleurenschema: alles wijst in de richting van de Microbus. Een opvallend verschil is echter de uitstekende neus, waardoor de Songsan toch iets minder charmant oogt dan het origineel. Aan de andere kant is het wel fijn om iets van een kreukelzone te hebben. In tegenstelling tot wat het uitklapbare dak doet vermoeden is deze Songsan geen camper.

Technische details zijn schaars, maar het schijnt dat de Chinese Volkswagen T1 een plug-inhybride is. Het retrobusje zou over een 1.5 motor beschikken en een 16 kWh groot accupakket hebben. Verdere specificaties zijn vooralsnog niet bekend. Het doet er ook niet zoveel toe, want het mag geen verrassing heten dat dit apparaat alleen voor China bedoeld is.

Europese T1-liefhebbers hoeven trouwens nog niet bij de pakken neer te gaan zitten. Volkswagen heeft zelf namelijk ook nog altijd hun plannen om de Microbus te reïncarneren niet laten varen. De Duitsers zeggen namelijk de elektrische ID.BUZZ in 2022 in productie te brengen.