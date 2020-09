Manhart MH4 GTR is ontzettend overbodig - Autoblog.nl

Een special edition tunen? Manhart deinst nergens meer voor terug.

De BMW M4 DTM Champion Edition: wie kent hem nog? In 2016 bracht BMW dit speciaaltje uit om stil te staan bij hun DTM-successen. Met een oplage van 200 stuks was het een aardig zeldzame auto. Voor sommige mensen is het echter nooit exclusief genoeg, zo blijkt.

Manhart presenteert nu namelijk een optische en motorisch getunede versie van de M4 DTM Champion Edition: de MH4 GTR. Er zijn trouwens twee M4 DTM Champions Editons, om de verwarring compleet te maken. In 2014 bracht BMW namelijk ook al een special edition uit met deze naam. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier dus om de tweede versie uit 2016.

Deze DTM Champion Edition was van zichzelf al aardig speciaal. Met zijn striping, spoiler en carbon goodies was de auto duidelijk opvallender dan een doorsnee M4, zonder dat het een wansmaak-festijn werd. Bovendien was deze special edition ook daadwerkelijk sneller dan een normale M4. Het was onderhuids namelijk in feite een M4 GTS. Dat betekent: 500 pk in plaats van de standaard 431 pk. Dat is genoeg om in 3,8 seconden de 100 km/u aan te tikken en een topsnelheid van 305 km/u te bereiken.

Met een M4 DTM Champion Edition heb je dus een auto die zeldzamer, sneller en opvallender is dan een reguliere M4. Om zo’n auto dan vervolgens nog eens te tunen lijkt tamelijk overbodig. Sterker nog: daarmee doe je juist afbreuk aan de auto. Toch is dat wat Manhart gedaan heeft.

Om te beginnen heeft De Duitse tuner de motor onder handen genomen. Ze hebben het vermogen opgeschroefd naar 708 pk. Het koppel is gestegen van 600 Nm naar 980 Nm. Manhart heeft dit voor elkaar gekregen door middel van onder meer een ECU te optimaliseren en een nieuwe intercooler, een nieuwe luchtinlaat en een nieuw rvs uitlaatsysteem te installeren. De versnellingsbak is ook onder handen genomen.

Verder zijn er veel unieke uiterlijke details van de M4 DTM Champion Edition vervangen door onderdelen van Manhart. De spoiler, de diffuser, de velgen en ook de striping zijn bijvoorbeeld niet origineel. Wat dat betreft had Manhart dus net zo goed (of beter) een normale M4 als basis kunnen nemen.

Begrijpelijkerwijs gaat Manhart hier geen hele serie van bouwen van de MH4 GTR. Het exemplaar dat je op de foto’s ziet is dan ook het enige exemplaar. We gaan er vanuit dat de rest van de M4 DTM Champion Editon-eigenaren zal zijn of haar auto liever origineel wil houden.