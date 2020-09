Zo saai gaat de nieuwe Honda Civic eruitzien - Autoblog.nl

De scherpe randjes zijn er wel af, als we zo kijken naar patenttekeningen van de nieuwe Honda Civic.

Met zijn uitgesproken design is de huidige Honda Civic een hate it or love it-auto. Zeker de Type R is een auto waar je niet omheen kunt. Voor veel mensen was dit toch iets teveel van het goede. Het lijkt erop dat Honda naar deze kritiek geluisterd heeft.

Er zijn namelijk duidelijke beelden opgedoken van de elfde generatie van de Civic. Een gebruiker van het Civic11th Forum wist patenttekeningen te vinden van de nieuwe Honda Civic die in Australië geregistreerd waren. We kunnen de auto nu dus al van alle mogelijke kanten bekijken.

De basis van het ontwerp is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Desondanks is duidelijk dat Honda besloten heeft het over een andere boeg te gooien. De Civic is namelijk een stuk anoniemer geworden. Vooral de achterkant is een stuk conservatiever vormgegeven.

De zijkant lijkt op het eerste gezicht grotendeels identiek, maar bij nadere inspectie is het lijnenspel toch behoorlijk gewijzigd. De opwaartse lijn van het huidige model is wat horizontaler gemaakt. Aan de voorkant valt vooral de afgeslankte grille op. Ter vergelijking, zo ziet de huidige Civic eruit:

Net als de huidige generatie komt de nieuwe Civic er zowel als hatchback als sedan. Ook van de Honda Civic Sedan zijn patenttekeningen opgedoken. Honda heeft geen moeite gedaan om het design van deze twee varianten te onderscheiden. Alles voor de D-stijl is namelijk identiek. Aan de achterkant zien – naast een kofferbak natuurlijk – anders vormgegeven achterlichten, zonder doorlopende lichtbalk.

Wanneer de onthulling van de nieuwe Civic op de planning staat is nog niet bekend. Wel is bekend dat er een Type R aan zit te komen. Die zal ongetwijfeld een stuk minder anoniem zijn.

