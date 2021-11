Dit is de ‘volledig’ nieuwe Suzuki S-Cross

Vergeet de Suzuki SX4 S-Cross, hier is de Suzuki S-Cross.

Een S-Cross… wat was dat ook alweer? Het zou zomaar kunnen dat je even een opfrisser nodig hebt. De laatste keer dat we over deze auto schreven was namelijk al vijf jaar geleden. En in het straatbeeld zie je ze ook niet bijster vaak.

Wellicht zegt de naam SX4 je meer. Dat is namelijk waar de S-Cross uit voortkomt. De eerste SX4 op basis van de Swift werd gelanceerd in 2007, samen met de Fiat Sedici. Dat is pas écht een vergeten model.

De SX4 kreeg in 2013 een vervolg in de vorm van de SX4 S-Cross. En die heeft nu weer een vervolg gekregen in de vorm van de S-Cross. Zonder SX4 dus. Even voor alle duidelijkheid: het gaat hier om een nieuwe generatie. Alhoewel het stiekem vooral een doorontwikkeling is.

En profil zijn er nog wel overeenkomsten te zien met de vorige S-Cross, maar de neus is bijvoorbeeld compleet anders. De chromen retro-grille is (gelukkig) verdwenen. We zien nu een neus met een grote grille en grote koplampen. Het is iedere keer weer een verrassing waar Suzuki mee op de proppen komt, want aan een eigen designtaal doen ze niet.

Qua motoren is het overzichtelijk. Er wordt maar één aandrijflijn aangeboden: een 1.4 Boosterjet Smart Hybrid met 129 pk. Daarbij is de 1.4 gecombineerd met een 13,6 pk sterk elektromotortje. Deze combinatie kennen we uit de vorige S-Cross.

In het interieur zijn er ook weinig verrassingen. Dat is namelijk in grote lijnen gelijk gebleven. Dit verraadt dat de S-Cross niet volledig nieuw is, zoals Suzuki beweert. De grootste verandering binnenin is een rechtopstaand 7 inch infotainmentdisplay.

De prijzen van de nieuwe S-Cross houdt Suzuki nog even onder de pet. Vanaf 17 december is de nieuwe cross-over te bewonderen bij de plaatselijke Suzuki-dealer.