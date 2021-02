Officieel: de nieuwe generatie Suzuki Hayabusa - Autoblog.nl

Na de nodige teasers is het eindelijk zover, hier is de nieuwe generatie Suzuki Hayabusa op het netvlies!

Er zijn van die motorfietsen die we allemaal wel kennen. Of je nu een liefhebber bent van motoren of niet. De Suzuki Hayabusa is zo’n motorfiets en er is goed nieuws, want de Japanners hebben een compleet nieuwe generatie voor je.

Het is geen toeval dat de naam Hayabusa zo bekend is. Het model gaat al even mee. Sinds 1999 om precies te zijn. De tweewieler werd zo beroemd omdat het destijds de snelste productiemotorfiets ter wereld was. De topsnelheid bedroeg meer dan 300 km/u wat toen, en nu nog steeds, achterlijk snel is op een motor.

Waar je nu naar kijkt is de derde generatie Suzuki Hayabusa. De tweewieler krijgt zijn kracht van een vloeistofgekoelde viercilinderlijnmotor. Het blok levert 190 pk en 150 Nm koppel. De kenner merkt op dat hier sprake is van minder vermogen in vergelijking met de tweede generatie. En dat klopt, want die is goed voor 197 pk. Om aan de Euro 5-emissienorm zijn er echter concessies gedaan. Dat betekent echter niet dat er concessies zijn gedaan met betrekking tot de prestaties. De motorfiets sprint in 3,2 seconden naar de honderd. Dat is twee tienden sneller in vergelijking met de vorige generatie. De topsnelheid ligt op 299 km/u. Snel stilstaan is geen probleem met de gemonteerde Stylema-remmen van Brembo.

Een moderne motorfiets is geen moderne motorfiets zonder alle technische snufjes. Onder andere cruise control, een Low RPM Assist, Launch control (met drie standen) en een Hill Hold Control System zijn allemaal verkrijgbaar op de nieuwe Hayabusa.

Aan het uiterlijk van de nieuwe generatie Suzuki Hayabusa is evolutionair geknutseld. Dat wil zeggen dat dit nog altijd onmiskenbaar een Hayabusa is. Je herkent het nieuwe model onder meer aan de LED-verlichting naast de luchtinlaten. Met de Multi-LED koplamp kun je het dimlicht én grootlicht regelen en de richtingaanwijzers zijn achter verwerkt in de LED-verlichting.

Prijzen voor de nieuwe Suzuki Hayabusa zijn nog niet bekend. Met de marktintroductie is er keuze uit drie kleurencombi’s. Namelijk Glass Sparkle Black met Candy Burnt Gold, Metallic Mat Sword Silver met Candy Daring Red en Pearl Brilliant White met Metallic Mat Stellar Blue. Dit voorjaar verschijnt de derde generatie Hayabusa bij de dealer.