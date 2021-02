Stokoude Suzuki-topman treedt op z'n 91e terug - Autoblog.nl

Maar hij gaat nóg niet met pensioen.

Sommige mensen kijken op hun veertigste al reikhalzend uit naar hun pensioen, maar er zijn ook mensen die van geen ophouden weten. Osamu Suzuki was bijvoorbeeld tot op heden nog altijd actief in de bedrijfstop van Suzuki. Dat terwijl veel anderen op zijn leeftijd al 25 jaar (!) met pensioen zijn. Als ze überhaupt nog leven.

Suzuki werkt al sinds 1958 bij Suzuki. Een snelle rekensom leert dat hij dus al 63 jaar in dienst is bij de Japanse autofabrikant. Van 1978 tot 2000 was hij CEO en sindsdien vervult hij de rol van bestuursvoorzitter. Daarmee is de krasse grijsaard een van de langstzittende topmannen in de autobranche. Onder zijn bewind groeide Suzuki uit tot een van de grootste autofabrikanten van Japan. Sterker nog: het is een van de grootste spelers wereldwijd. Suzuki heeft de laatste twintig jaar altijd in de top tien gestaan of net daarbuiten.

Gezien zijn achternaam zou je denken dat Osamu Suzuki een nazaat is van de oprichter, maar schijn bedriegt. Hij is namelijk op de wereld gekomen als Osamu Matsuda. Hij trouwde echter met ene Shoko Suzuki. Zij was – jawel – de kleindochter van de oprichter. De familie zat verlegen om een mannelijke ‘troonopvolger’ en vond deze in Osamu. Daarmee kreeg hij ook de naam Suzuki. Zo gaat dat blijkbaar in Japan.

Hoewel Osamu Suzuki inmiddels al hoogbejaard is, gaat hij nog steeds niet achter de bonsai’s zitten. Hij blijft namelijk nog een adviserende rol houden in het bedrijf. Het lijkt er dus op dat hij van plan is in het harnas te sterven.

Foto: Osamu brengt een bezoekje aan het Britse Suzuki-hoofdkwartier in 2004