Opgefriste Suzuki Jimny blijft enorm guitig

De opgefriste Suzuki Jimny blijft dicht bij zichzelf staan.

De afgelopen jaren zien we dat terreinauto’s telkens luxer, fraaier, geavanceerder en verfijnder worden. Maar is dat ook leuker? Nee, niet bepaald. Maar fabrikanten kunnen er zo beter aan verdienen. Daarbij wil de consument geen leuke, puristische auto. Ze willen de uitstraling ervan, maar met alle luxe van een moderne auto.

Gelukkig is de Suzuki Jimny níet zo’n auto. Voor het komende modeljaar heeft Suzuki zijn kleine terreinreus iets opgefrist. Het gaat (veel) te ver om te zeggen dat het een keiharde facelift is. Dat is het eigenlijk niet. Maar elke reden om het even over de Jimmny te hebben, pakken we maar al te graag. Kijk eens hoe stoer de opgefriste Suzuki Jimny is!

JDM

De wijzigingen gelden alleen voor de Japanse Jimny en Jimny Sierra-modellen. Als je een automaat bestelt, krijg je voortaan een start-stop functie mee op de opgefriste Suzuki Jimny. Het is niet een moderne automaat met dubbele koppeling en 9 verzetten plus een 48V-generator, maar een ouderwetse slushbox met vier versnellingen. Dat is wel hilarisch.

Die start-stop functie werkt overigens alleen als je premium achterwielaandrijving hebt geslecteerd. Als je vierwielaandrijving hebt ingeschakeld, gaat de auto ervan uit dat je tractie (en aandrijving) nodig hebt. Wel handig als je in de blubber staat. Iets dat je daadwerkelijk kunt doen met deze Giant Suzuki.

Opgefriste Suzuki Jimny

Verdere wijzigingen betreffen de koplampen. Deze zullen nu automatisch ontsteken middels een lichtsensor. Superhandig en zeer vooruitstrevend voor de auto. Dan is er nog zoiets als een cover voor het reservewiel. Die was er eerder niet. En nu dus wel! Qua motoren is er verder niets bekend qua nieuws. De Jimny heeft de 0,66 liter turbo en de Jimny Sierra de 1.5 liter zonder blaasinstrument.

De opgefriste Suzuki Jimny staat 20 oktober in de Japanse Suzuki-showrooms. In Europa is de auto alleen als bedrijfswagen leverbaar.