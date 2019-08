Dit is de zeldzaamste Lamborghini van vandaag

Als het écht bijzonder moet zijn.

Binnenkort houdt de IAA in Frankfurt de gemoederen flink bezig, maar op dit moment is er de Monterey Car Week. Het is een groot Amerikaans autoevenement in Californië dat eindigt in het concours d’Elegance op pebble Beach. Zie het een beetje als Goodwood in de VS.

Veel automerken pakken dit evenement aan om acte de présence te geven. Lamborghini doet het zelfs tweemaal. De eerste konden we gisteren al verwelkomen. Lamborghini trok namelijk het doek van de open variant van de Aventador SV J 63. Zoals de naam weggeeft worden daar slechts 63 stuks van gebouwd.

Maar Lamborghini neemt ook een zeldzamere Aventador mee. Het is een Aventador S in de kleur Arancio Atlas, een oranje-tint die we vaker voorbij zien komen op Lamborghini’s. Het bijzondere is echter wat Skyler Grey ermee heeft gedaan.

Skyler Grey is namelijk een Amerikaanse kunstenaar. Hij staat bekend als een van de meest vooraanstaande artiesten op het gebied van street-art. Hij voorzag de twaalfcilinder supercar van bijzondere graphics. Gaaf detail is de het blik waar stieren uit lijken te stormen. Het past zeker bij het ruige, ietwat onbehouwen imago van Lamborghini.

De Lamborghini Aventador S is ook aan de binnenkant verfraaid door Skyler Grey. Tussen de stoelen komt de cartoon-achtige stier weer tevoorschijn. Mocht je interesse hebben in deze unieke Aventador S, dan ben je helaas net te laat: de auto is al verkocht aan een verzamelaar.