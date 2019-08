Rolls-Royce gaat compleet Fruitella op trio twaalfcilinders

Dit kun je een auto toch niet aandoen?

Special Editions is een eenvoudige manier om het nieuws te halen en weer een paar auto’s tegen een premium prijs weg te kunnen zetten. In het vorige artikel zagen we de Dodge Charger SRT Widebody Daytona 50th Anniversary Edition. Voor nu hebben we wederom een sedan (onder andere) met veel vermogen. De verschillen kunnen echter niet groter zijn.

Het gaat namelijk om de zogenaamde ‘Pastel Collection’ van Rolls-Royce. Volgens Rolls-Royce komt de inspiratie van de kleuren die je ziet in de buurt van Pebble Beach, alwaar de auto’s onthuld zijn. Met name de kleuren van de ‘wildflower super bloom’ scheen een enorme inspiratie te zijn.

De Rolls-Royce Ghost (de sedan) is uitgevoerd in de zogenaamde ‘Black Badge‘-uitvoering. Al het chroomwerk is dus zwart gekleurd. Eerlijk is eerlijk, in combinatie met het ‘Light Green Solid’ ziet het er bijzonder geslaagd uit. Het interieur is stemmig zwart met groene accenten. De tweede Rolls-Royce in deze pastel-collectie is de Dawn, eveneens in Black Badge uitmonstering. Deze is gespoten in de kleur ‘Coral Solid’ en doet nog het meeste denken aan een 13 jaar oude Fruitella die je onder de stoel vindt bij een grote schoonmaak. De kleur heeft een extra diepe glans, mede doordat deze kleur bestaat uit zeven (!) laklagen.

De laatste Rolls-Royce is wederom een Black Back Badge, ditmaal een Wraith. Dat is de coupe-variant van de Ghost. Deze heeft de kleur ‘Semaphore Yellow’. We weten het niet zeker, maar waarschijnlijk is deze kleur vernoemd naar de inventieve eigenaar en baas van de olijke en ondeugende hond Dommel. Bij alle drie de Rolls-Royces krijg je een bijzondere badge waarop staat: Pebble Beach 2019 – Special Commission.