Lamborghini trekt het dak van de Aventador SVJ 63

Nu ook voor de zonnige gebieden.

Iedere autofabrikant met het kleinste beetje zelfrespect aanwezig bij de Monterey Car Week komt met iets speciaals op de proppen. Zo onthulde Bugatti gisteren bijvoorbeeld een (ietwat twijfelachtige) ode aan de EB110, in de vorm van Centodieci. Lamborghini trok vorig jaar tijdens het evenement de doeken van de Aventador SVJ 63. Ditmaal neemt het diezelfde auto weer mee, maar dan zonder dak.

Waar de gesloten Aventador SVJ 63 werd geïntroduceerd met een aantal fijne kleurencombinaties, geniet de Roadster nog meer opties. Het ontwerpteam van Lamborghini heeft gebruik gemaakt van het Ad Personam-programma en hieruit acht verschillende combo’s gepulkt. Deze zijn uniek voor het nieuwe model. Lamborghini heeft eveneens een achttal nieuwe combinaties ontwikkeld voor het interieur. Uiteraard is het gelimiteerde model voorzien van een tal stickers, logo’s en badges met het nummer 63 – een verwijzing is naar het jaar, 1963, dat Lamborghini werd opgericht.

Op technisch vlak is de Aventador SVJ 63 Roadster identiek aan zijn gesloten broeder. Dit betekent dat hij wordt aangedreven door een jankende V12, die goed is voor 770 pk en 720 Nm. In 2,9 seconden schiet hij naar de 100 km/u, nog geen 6 seconden later tikt hij de 200 km/u. Zijn maximale snelheid bedraagt ruim 350 km/u.

Lamborghini zal in totaal 63 exemplaren op de markt brengen.