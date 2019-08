Wanneer gaat Verstappen een nieuwe motor krijgen?

De huidige doet het prima, maar er zit meer in het vat.

Tot nu toe is het een beetje een vreemd seizoen voor Red Bull. In de voorgaande seizoenen was de Red Bull erg sterk op langzame circuits dankzij veel grip, maar kwamen ze vermogen te kort. Dat niet alleen, ook was de motor niet betrouwbaar.

In 2019 ligt het iets anders. Mercedes lijkt nu de upper hand te hebben als het aankomt op snelheid in langzame bochten. Daarbij presteren de Honda motoren boven verwachting. Qua betrouwbaarheid doen ze het zeer goed, qua vermogen lijkt het telkens beter te worden.

Op dit moment gebruikt Red Bull de Spec 3 motor in de RB15. Met die motor zijn nu al vijf races mee gereden, waaronder de twee races (Oostenrijk en Duitsland) die werden gewonnen met de zoon van Jos Verstappen achter het stuurwiel. Er is goed nieuws te melden: Honda heeft een ‘Spec 4’ motor klaarstaan. Deze schijnt behoorlijk wat extra vermogen te leveren. Dat laat Toyoharu Tanabe weten tijdens een interview met Autosport. Er zit echter ook een keerzijde aan de medaille. Want ondanks dat meer vermogen natuurlijk meer dan welkom is, gaat de upgrade gepaard met gridstraffen.

We bespreken het constant met de teams. Uiteindelijk moeten wij besluiten wanneer we de nieuwe motoren gaan toepassen. Op dit moment is er nog geen beslissing genomen. Het hangt een beetje van de situatie af. Uiteraard hebben de teams ook hun voorkeuren. Het is erg gecompliceerd.

Wel laat Tanabe weten dat er twee plannen zijn: een korte termijn plan en eentje voor de lange termijn. De korte termijn planning is om nog twee of drie races met de oude motor (Spec 3) te rijden en dan hopen dat de nieuwe motor (Spec 4) de rest van de races van het seizoen gaat halen. Volgens Honda zijn de motoren goed genoeg om 6 races te rijden zonder vermogensverlies of ernstige betrouwbaarheidsissues. De veilige planning (lange termijn) is om zo lang mogelijk door te rijden met de huidige motoren totdat vermogensverlies optreedt.

Als we kijken naar de circuits die nog bezocht gaan worden, beginnen we meteen goed met Spa-Francorchamps en Monza. Twee banen waarbij motorvermogen enorm welkom is. Tanabe geeft ook te kennen dat ze hun pijlen eerder willen richten op Singapore, omdat Red Bull daar een grotere kans heeft om te winnen. De belangrijkste race voor Honda is echter op 13 oktober, de GP van Japan. Na jaren van pech en schaamte kan Honda eindelijk terugslaan op hun eigen baan. Niet alleen omdat het Japan is, maar Suzuka International Racing Course is eigendom van Honda Motor Co. Ltd.