Dit is Ferrari’s laatste kampioenspoging voor Vettel

De wanhoop nabij?

Ferrari moet alles uit de kast halen om nog kans te maken op het winnen van het kampioenschap. Terwijl Mercedes met Hamilton in volle koers voor de winst gaat, lijkt Ferrari elk weekend problemen te hebben. Twee weken terug in Japan was de druppel. Vettel maakte een spin bij een inhaalpoging op Verstappen en kwam niet meer in aanmerking voor een podiumplek. Kostbare punten gingen verloren.

Het Italiaanse raceteam zal alles op alles zetten in Austin om een goed resultaat te behalen. Ze laten niets aan toeval over. Zo werd door de aanwezige media opgemerkt dat Ferrari aanpassingen heeft uitgevoerd aan de vloer van de auto. Het gaat om aerodynamische vernieuwingen, in vorm van allerlei kleine vleugeltjes. De komende vrije trainingen en de kwalificatie van morgen zal uitwijzen of deze vernieuwingen aan de SF71-H een gewenst resultaat gaat brengen.

El nuevo fondo d Ferrari. Complejo y abriendo nuevas vĂ­as d desarrollo. Deflectores verticales en zona d los cortes del fondo delante d rueda trasera. pic.twitter.com/4detYwbdCQ — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 18, 2018

De nieuwe aerodynamica moeten Raikonnen en Vettel vooral helpen om meer snelheid te behalen. Vooraan rijden of druk uitoefenen vanaf een tweede, derde of vierde positie. De eerste vrije training begint om 17:00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie is morgen om 23:00 uur en de race start zondag om 20:10 uur.