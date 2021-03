Sebastian Vettel is boos en teleurgesteld - Autoblog.nl

Sebastian Vettel kent een valse start bij Aston Martin. Hij is nu boos en teleurgesteld.

Aan het begin van vorig seizoen werd duidelijk dat het huwelijk tussen Vettel en Ferrari ging stranden. Het was natuurlijk de bedoeling dat de Duitse viervoudig kampioen het succes van die andere Duitser bij team rood ging emuleren. Maar eigenlijk al vanaf het moment dat die deal werd aangekondigd in 2014, ging het mis. Vettel werd dat jaar namelijk verslagen door Ricciardo. Had Ferrari (weer) de verkeerde coureur aangetrokken?

Bij Ferrari had Vettel nog wel een redelijke start. Hij won namelijk zijn tweede race al voor het team en wist zijn oude teammaat Raikkonen doorgaans makkelijk voor te blijven. Maar het echt grote succes bleef uit, ook in 2018 toen er wel een kleine kans leek te liggen. Ferrari koos er daarna voor om Vettel eens even te evalueren tegen hun nieuwe talent Leclerc. Die vergelijking wist Seb maar matig te doorstaan. En dus vloog hij er onceremonieel uit bij team rood.

Andere goede teams als Mercedes en Red Bull zeiden voor de bühne dat ze Seb wel wilden hebben, maar dat er geen plek was. Onzin natuurlijk, als ze écht hadden gewild, hadden ze plaats gemaakt. Ze hadden daar echter natuurlijk ook gezien dat VET het heel hard te halen had tegen Leclerc en daarbij ook nog eens vaak spinde. Verrassend genoeg was Racing Point, nu Aston Martin, wél bereid alles om te gooien om Seb binnen te halen. Een interessante propositie voor de Duitser, daar het nieuwe team groen vorig jaar eigenlijk de derde macht was achter Mercedes en Red Bull. Met extra geld van Lawrence Stroll leek het team op de weg omhoog.

VET pakte dus de life line om zijn carrière niet als een nachtkaars uit te laten gaan met twee handen aan. Hij verkocht zijn Ferrari’s en meette zich een groen pakkie aan. Maar de groene auto die het team dit jaar heeft geproduceerd, lijkt een stukje minder te zijn dan de roze Mercedes van vorig jaar. In de tests maakte Vettel weinig rondes door betrouwbaarheidsproblemen. Daarbij wekte de AMR-21 nimmer de indruk stiekem heel snel te zijn.

Zoals ze bij Aston Martin echter zouden zeggen, is de proof of the pudding in the eating. Vandaag zou dat verorberen dan plaats moeten vinden, maar wederom ging het mis voor Vettel. Na een mislukte eerste ronde en problemen met gele vlaggen voor zijn tweede poging, resteerde een kansloze 18de startplaats. Alleen de Hazen laat VET vandaag achter zich. Vettel is daarom nu boos en teleurgesteld:

Ik ben boos en verdrietig, maar het heeft geen zin om paniekerig te zijn nu. Het was niet onze fout. Sebastian Vettel, weet dat teleurstelling pijnlijker is dan boosheid

Of dat laatste nou waar is of niet, daar kan je uiteraard over twisten. Je zou ook kunnen zeggen dat Sebbie zijn eerste ronde gewoon wat beter had moeten sturen. Enfin, morgen kan VET in ieder geval weer wat meer ervaring opdoen met zijn nieuwe bolide. Wordt het nog wat, of gaat dit een heel zwaar jaar worden voor SV5? Laat het weten, in de comments!