Wat kunnen we verwachten van de Porsche Cayman T?

De T van tremendously lekkere uitvoering.

Het idee om de 911 T nieuw leven in te blazen was niet onaardig van Porsche. De 911 Carrera T (991.2) kreeg de Autoblog duim omhoog in onze rijtest. We waren niet de enigen die enthousiast waren. Niet heel gek dat Porsche dit trucje wil herhalen met de 718 Cayman.

Deze zomer dook de typebenaming voor het eerst op. Bij de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration werd de Cayman T-naam geregistreerd. Over het model is nog maar weinig bekend, maar Auto Express denkt al het één en ander te weten. Zo melden de Britten dat de 718 Cayman T ongeveer 20 kg lichter is in vergelijking met de 718 Cayman S. Daarnaast komt de T met een sportuitlaat, 20-inch wielen, het Sport Chrono pack en een handgeschakelde versnellingsbak.

De positionering zal iets anders zijn. Zo gaat de 718 Cayman T vermoedelijk opereren tussen de 718 Cayman S en de duurdere 718 Cayman GTS. Dit, terwijl de Carrera T zich tussen de reguliere Carrera en de Carrera S begeeft. Met deze informatie in het achterhoofd komt het vermogen uit op zo’n 365 pk uit de geblazen 2.5 liter viercilinder. Dat is 10 pk meer in vergelijking met de S en vijf pk minder in vergelijking met de GTS. De Porsche Cayman T komt in 2019 op de markt.