G-Power toont snelste Mercedes-AMG C63 tot nu toe

De tandjes, wat een vermogen.

Alsof het vorige pakketje van G-Power voor de C63 niet genoeg was, komt de Duitse tuner met nieuw spul tevoorschijn. Deze zomer introduceerde het merk een upgrade voor de Mercedes-AMG C63, waarbij het vermogen naar 600 pk en 800 Nm koppel werd gebracht.

Dat is meer dan genoeg voor die arme achterwielen zou je denken. Niet als het aan G-Power ligt. De Duitsers zijn terug en introduceren V4 performance software met een V2 turbocharger. Het standaard vermogen van de C63 S gaat van 512 naar 800 pk. Het koppel is een misselijkmakende 1.000 Nm. Meer moet je die versnellingsbak ook niet geven. De retesnelle C-klasse sprint in 3,4 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt meer dan 330 km/u.

De tuning valt in de categorie ‘omdat het kan’. Een C63 S met 512 pk is een enorm snel apparaat en weet met natte omstandigheden het vermogen niet goed naar de weg te brengen. Met 800 pk op de achterwielen teken je een doodvonnis als het rechterpedaal in de verkeerde handen komt. Om de C63 extra onder de aandacht te brengen kreeg de Mercedes-AMG een Jon Olsson-achtige camo wrap en 20-inch G-Power Hurricane lichtmetalen.