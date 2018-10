Uitslag Formule1: Grand Prix van Japan 2018

生きがい!

Vijftig punten, dat is inmiddels het verschil tussen Hamilton en Vettel. Het lijkt een onoverkomelijke horde voor de Duitser om te nemen. Ja, veel mensen hadden het eerder dit jaar over een mogelijke parallel met 2010. Ook toen stond Vettel in de zomerstop er niet al te florrisant voor, maar wist hij met een puike tweede helft van het seizoen alsnog de titel te grijpen bij de seizoensfinale in Abu Dhabi.

Het verschil is echter dat Sebbie destijds de superieure auto had. Dat lijkt momenteel niet meer zo te zijn. Hamilton zei het gisteren al: Ferrari heeft ‘for whatever reason‘ een stapje terug gezet. Na maandenlang geëmmer heeft de FIA naar verluidt een extra sensortje geplaatst op de elektro-goodies van Ferrari. Teambaas Arrivabene ontkent in alle toonaarden dat dit de terugval verklaart, maar feit is dat Mercedes de afgelopen races bijna ‘traditioneel’ dominant is.

Dan nog even over het circuit, het oude baantje van ome Hans (Hugenholtz). De baan mag dan niet zo’n lange historie hebben in het kampioenschap als Spa, Monaco, Monza en Silverstone, maar het is inmiddels toch ook een ware klassieker geworden. Onlangs keek ik een autoreview waar een ietwat pretentieuze doch treffende quoot in voorbijkwam: “We go back in space, because we can’t go back in time“. De ‘ruimte’ betreft in dit geval niet planeten en sterren, maar dingen als je oude buurt, je auto van vroeger of het circuit waar je vroeger ook al naar keek. Als je het reuzenrad ziet en de gekke petjes van de massa fans, zou je zweren dat Ayrton en Alain op het punt staan naar bocht 1 te suizen. Maar ja, dat is niet zo. Vandaag gaan Bassie en Adriaan weer eens samen los vanaf de eerste startrij.

De start

Die start verloopt dan ook zonder enig drama, zoals je zou verwachten. De top vijf blijft gelijk. Daarachter doet Vettel meteen goede zaken: hij verschalkt de mindere goden die voor hem staan en verliest dus zo min mogelijk tijd. Brendon Hartley, de man van gisteren, gaat direct in de achteruit en verliest een paar stekkies. Later in het eerste rondje komt er toch wat actie en wel direct in tweeën. Max mist zijn rempunt in de Prost-Senna chicane en Raikkonen is er als de kippen bij om te profiteren. Dat levert de Fin echter alleen maar pijn op, want Max probeert een beetje onhandig alsnog de tweede knik te halen en knijpt daarbij RAI de baan af. Kimi verliest een plekje aan Vettel. Even later zal de wedstrijdleiding beslissen dat MV33 hier vijf seconden straf voor verdient.

Spectaculairder is echter de aanvaring tussen Magnussen en Leclerc. K-Mag gaat weer eens vol kaphark, door op het rechte stuk lekker te bobben en te weaven als de Deense straatvechter die hij is. Leclerc heeft geen kans en raakt de coureur van Haas. De Monegask heeft mazzel dat hij niet gelanceerd wordt en heeft wat treffende woorden over voor zijn concullega over de radio. Iets in de trant van ‘Magnussen is stupid and will always be stupid‘. Wat Magnussen daarop te zeggen zal hebben, kunnen we al wel invullen (video). Ondertussen veroorzaakt hij echter een Safetycar, doordat hij waarschijnlijk iets te wild terugrijdt naar de pits met een lekke band en overal stukjes band en Haas over het circuit heen strooit.

Vlak voordat de ‘SC’ de baan weer afgaat zien we nog een koddig moment tussen teamgenootjes Leclerc en Ericsson. De eerste lijkt voorbestemd te zijn voor grote dingen, de tweede moet vrezen voor zijn carrière nu duidelijk is dat hij volgend jaar geen racezitje meer heeft bij Sauber. De twee rijden om verschillende redenen nu echter helemaal aan de staart van het veld. ERI zit te slapen en torpedeert LEC in de staart. De laatste kan waarschijnlijk niet wachten tot het volgend jaar is.

Dat gezegd hebbende: bij zijn toekomstige team loopt het ook allesbehalve op rolletjes. Vettel wás lekker bezig en weet alleen Max nog tussen hemzelf en zijn echte doelwitten in de vorm van de Mercs. De Duitser weet dat hij snel voorbij de Nederlander zal moeten om de Silberpfeile nog een beetje onder de druk te zetten. Maar Seb neemt (weer) teveel risico. Hij en Max raken elkaar en dat kost de man in rood het meeste. Max kan namelijk door op P3, maar Vettel gaat in de rondte en mag helemaal opnieuw beginnen vanaf de staart van het veld.

Mid Race

Terwijl Mercedes in het land van de rijzende zon vooraan het veld lekker richting de zondersondergang van dit seizoen cruiset, komt Raikkonen in ronde 18 de pits opzoeken. Toch nog wel even spannend vanuit Nederlands perspectief, want dit gaat om een podium voor Max. Die rijdt in eerste instantie echter nog even door. In ronde 22 komt VER dan ook binnen. RAI zit klem achter Grosjean dus het lijkt, ondanks dat Max zijn straf moet inlossen, een makkelijke kwestie te zijn om de Finse veteraan voor te blijven. Toch is het verschil opvallend klein als Max weer ‘buiten’ komt. Ook opvallend: als Ricciardo even later zijn pitstop maakt komt hij vlak achter Max en vóór Raikkonen de baan op. De honeybadger gaat als een speer! Eens kijken of we eindelijk weer eens een ouderwets gevecht te zien krijgen tussen Max en de Ozzie. MV33 staat op de gele band en DR3 op de witte…

De FIA heeft het weer ongemeen druk met strafjes uitdelen. Boven in beeld zien we dat Alonso een straf heeft gekregen voor het voordeel halen uit het verlaten van de baan. Kort daarna volgt het bericht dat Stroll een straf heeft gekregen voor het veroorzaken van een botsing. Even later zien we in de herhaling dat beide gevallen alles met elkaar te maken hebben. In een hilarisch achterhoedegevecht plaatst Stroll in eerste instantie in principe een geweldige move op Alonso door 130R. Daarna drukt hij de Spanjaard echter volstrekt onnodig de baan af. Die laatste is daar waarschijnlijk niet blij om en steekt met zijn graftrage McLaren gewoon keihard de chicane af. Mooi.

Puur voor de vorm: Bottas stopt in ronde 24, een rondje voor zijn kopman Hamilton. De slagvolgorde blijft gelijk. HAM weet dat hij vandaag kampioen wordt, maar zit continu op de radio te emmeren over rare geluidjes die hij hoort en stukjes carbon die op de baan liggen. Ja Lewis, we weten het nu wel. Rol dat ding nu maar gewoon naar de finish, je hebt die titel dit jaar in ieder geval (veel) meer verdient dan Vettel.

Het is niet de dag van Leclerc. Na contact met Magnussen en zijn teamgenootje aan het begin van de race stuitert hij de baan af in Degner II. Er is iets kapot gegaan aan de Sauber, althans dat meldt Charles op de boordradio. De Monegask zet zijn auto aan de kant en veroorzaakt daarmee een korte Virtual Safetycar. Als we kijken naar de intervals zien we een interessante ontwikkeling: Max is op zijn gele bandjes opeens toch behoorlijk dicht in de buurt van Bottas gekomen.

Finish

Maar helaasch, hoewel het circuit van Suzuka vele kwaliteiten heeft, is het er niet makkelijk om in te halen met een moderne F1-auto. Dus ontpopt Bottas zich wederom als de beste vriend van Hamilton door de Nederlander achter zich te houden. Verder gebeurt er ook niet al teveel meer. Ricciardo kan met de witte band toch geen vuist maken en daarachter rijden de Ferrari’s op een treurige vijfde en zesde plaats. Het is nog even de vraag of Ferrari er voor kiest Vettel voorbij Raikkonen te loodsen, maar het team besluit dat dat niet meer nodig is. Ook zij weten: Lil’ Lewis is kampioen.

Achter de eerste zes doet Perez goede zaken met de zevende plaats. Grosjean vindt dat de Mexicaan misbruik heeft gemaakt van de VSC, maar voorlopig is Sergio daarmee weggekomen. De Fransman wordt zodoende achtste, voor zijn landgenoot Ocon. Sainz pakt het laatste puntje voor Renault, wat automatisch betekent dat de Toro Rosso’s hun mooie startplekken niet hebben kunnen verzilveren. Op naar ‘Murica!

UPDATE 1: Max praatte zoals (bijna) altijd na de race met de oranje Mic.

UPDATE 2: Vettel vindt dat Max eigenlijk de schuldige was van hun aanvaring.

De volledige uitslag

1. Hamilton

2. Bottas

3. VERSTAPPEN

4. Ricciardo (driver of the day)

5. Raikkonen

6. Vettel

7. Perez

8. Grosjean

9. Ocon

10. Sainz

11. Gasly

12. Ericsson

13. Hartley

14. Alonso

15. Vandoorne

16. Sirotkin

17. Stroll

DNF

Leclerc

Hulkenberg

Magnussen