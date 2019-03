Hier, het productiemodel van de Pal-V

Ok, maar er was toch al een productieversie?

Dat klopt, daar schreven we reeds in 2017 over, maar blijkbaar is het toch niet zo makkelijk om een nieuwe auto in de markt te zetten. Of althans, een vliegende auto. Zoals ze zelf zeggen: “het ontwikkelen van een vliegende auto kost veel tijd en veel doorzettingsvermogen.” Het mag dan ook best een revolutionaire ontwikkeling worden genoemd, vooral omdat PAL-V een bedrijfsvoertuig ontwikkelde dat voldoet aan de bestaande regelgeving, heel anders dan zomaar een soort conceptcar.

Het nieuwe productiemodel is een speciale editie, genaamd de Liberty Pioneer Edition. Robert Dingemanse, CEO van PAL-V: “Vorig jaar hebben we al aangekondigd dat we zouden beginnen met een gelimiteerde editie van de PAL-V Liberty, dit jaar tonen we de speciale elementen van deze gelimiteerde editie waarvan de levering begint in 2020.” Naast andere functies is de PAL-V Liberty Pioneer Edition uitgerust met een dubbele stuurcockpit en het Electronic Flight Instrument System. Het volledige koolstofpakket onderscheidt duidelijk de Pioneer van de standaard Liberty, evenals een op maat gemaakt interieur en exclusief kenmerkend tweekleurig kleurenschema.

De Pioneer-editie is voor diegenen die deel willen uitmaken van een unieke groep. Ze zullen de eerste carflyers zijn in hun land. “Hoewel steeds meer vliegconcepten worden aangekondigd, werken slechts een handvol bedrijven aan een echte vliegende auto: een die zowel kan vliegen als rijden, ideaal voor mobiliteit van stad tot stad. De combinatie biedt ongekende vrijheid: persoonlijke vliegende mobiliteit van deur tot deur, “zei Mike Stekelenburg, hoofdingenieur bij PAL-V.

Vorig jaar hadden we een interview met Pal-V, ook toen stonden ze met een stand in Geneve:

Met de lancering van de PAL-V Liberty Pioneer opent PAL-V het volgende hoofdstuk over persoonlijke mobiliteit. De Pioneer-editie geeft 90 mensen ter wereld de mogelijkheid om zowel te vliegen als te rijden.