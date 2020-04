Deze G-Power M5 blaast iedereen omver

Ook in april krijgen we nog een Hurricane.

Als je een M5 in een niet al te opzichtige kleur besteld kun je er nog redelijk anoniem mee de weg op. Ideaal voor mensen die een potente auto willen waar ze ook nog netjes bij klanten mee voor de dag kunnen komen. Er is echter ook nog een andere categorie M5-rijders die vinden dat het allemaal wel wat extremer mag. Tuners als G-Power bedienen deze doelgroep op hun wenken.

Ongeveer een jaar geleden kwam G-Power met hun eerste versie van de M5 F90. Toen hadden ze zich nog ingehouden. Het vermogen steeg naar 700 pk, terwijl de uiterlijke wijzigingen beperkt bleven tot andere sloffen en een carbon motorkap. Dat kan natuurlijk gekker. Dat hebben ze dan ook gedaan.

G-Power komt nu namelijk met de G5M Hurricane RS. Deze keer hebben ze zich niet ingehouden. Het vermogen is nu gestegen naar maar liefst 840 pk. Daarmee overtreft deze M5 zelfs de G-Power M8 van vorige week. Het koppel van 1.050 Nm is ook niet misselijk, of misschien moeten we juist zeggen: misselijkmakend. Volgens G-Power moet de Hurricane in staat zijn de 100 km/u in 2,5 seconden (!) te bereiken. De 350 km/u aantikken moet ook geen probleem zijn.

Om deze bizarre cijfers kracht bij te zetten is de G-Power M5 voorzien van een opvallend uiterlijk. De matoranje kleur van het exemplaar op de foto’s wordt gecontrasteerd door een overdosis aan carbon. De motorkap is voorzien van extra koelsleuven en een powerdome á la M3 E92. Een setje zwarte 21″-velgen dragen verder bij aan een agressieve uitstraling. Een titanium uitlaatsysteem zorgt op zijn beurt voor een agressief geluid.

G-Power noemt geen prijs voor het totaalpakket, maar wel voor alle afzonderlijke onderdelen. Zo betaal je alleen voor het uitlaatsysteem al €8.449 en voor de velgen (inclusief Michelin-banden) €9.545. Op motorisch vlak kost een puur softwarematige update €4.990 en nieuwe turbo’s kosten €5.990. Tot slot betaal je voor de motorkap €5.236 en de wrap €3.800. Alles bij elkaar zit je al snel aan de prijs van een leuke M5 E60.