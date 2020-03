Met het onthullen van de nieuwe i4, heeft BMW ook een nieuw logo uit de doeken gedaan.

Misschien is het je al opgevallen, misschien ook niet. Op de deze week gepresenteerde i4 Concept heeft BMW voor de eerste keer het nieuwe badge van het merk toegepast. Wees niet bang: zo DJ Jean als het Cupra-logo is het niet geworden. We hebben het nog steeds over een blauw–wit logo met een cirkel daaromheen.

Het logo is tweedimensionaal en transparant. Er zit een transparante ring rondom het logo met de letters BMW aan de bovenkant. Naast het logo zijn ook het BMW M logo en het BMW-i logo in het nieuw gestoken. Echter zijn de verschillen in vergelijking met de oude emblemen niet zo heel groot.

In the course of the BMW Concept i4 presentation BMW is unveiling the brand’s new look for the first time. The new logo for communications also provides the basis for the badge on the BMW Concept i4. Its two-dimensional and transparent design ensures seamless integration and brings the special exterior colour shade Frozen Light Copper to even greater prominence. The concept car not only has the task of looking ahead to the future in terms of aesthetics, technology and innovation, it also explores the design potential within our BMW trademark.